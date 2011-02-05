به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جعفر گرزین صبح شنبه در حاشیه اجرای این طرح ها افزود: مهمترین این پروژه ها دانشکده پیراپزشکی و دانشکدده فناوری علوم پزشکی است که برای اولین بار بعد از تهران در سطح phd به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: ایران در 32 سال بعد از انقلاب پیشرفتهای زیادی در فناوری هسته ای، سلاحهای نظامی، سلولهای بنیادی و رشته های دیگر داشته است.

گرزین ادامه داد: ایران را مرتجع تلقی می کردند، اما امروز در عراق، لبنان، اردن، عربستان، مصر،الجزایر ، و سودان به تاسی از انقلاب در مقابل حاکمان جبار ایستاده اند.

وی به بی اختیاری شاه در اداره امور کشور اشاره کرد و گفت: شاه در تصمیم گیری برای مملکت کاملا بی اختیار بود.

وی تصریح کرد: مومنان در شرایطی سخت قرار داشتند و مملکت پر از فساد بود.