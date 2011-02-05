برج 900 ساله "میل نادری" در معرض تخریب قرار گرفت

حسین زین الصالحین در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: بروز سیلاب در شهرستان فهرج موجب شده است تنها اثر باستانی موجود این شهرستان در معرض ریزش قرار گیرد و هر لحظه احتمال فرو ریختن این اثر 900 ساله وجود دارد.

وی افزود: میل نادری تنها اثر باستانی فهرج است که باقیمانده و بقیه آثار به دلیل بی توجهی حتی شکل ظاهری خود را از دست داده اند که می توان به "تل عدس"، "قلعه سنگ" و "قلعه برج معاز" نام برد.

فرماندار فهرج گفت: به دلیل آبگرفتگی در کنار جاده فهرج آب به سمت برج میل نادری جریان پیدا کرده است و امروز بعد از ساعتها توانستیم مسیر جریان آب درکناره این برج را مسدود کنیم اما اطراف این برج مملو از آب شده و هر لحظه احتمال ریزش وجود دارد.

وی ادامه داد: این مسئله تنها اثر باستانی فهرج را درمعرض تخریب قرار داه است.

وی گفت: متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی برای حفظ ، نگهداری و مرمت این اثر صورت نگرفته و هم اکنون نگران تخریب این اثر به دلیل نم زدگی و ریزش این اثر از پی هستیم.

وی از خسارات شدید سیل به منازل مسکونی، کشاورزی و تاسیسات روستایی و شهری خبر داد.