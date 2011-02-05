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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۲۵

برج 900 ساله "میل نادری" در معرض تخریب قرار گرفت

برج 900 ساله "میل نادری" در معرض تخریب قرار گرفت

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار فهرج با اشاره به بروز سیلاب شدید در فهرج و آبگرفتگی گسترده گفت: جریان آب در مجاورت برج 900 ساله میل نادری این اثر منحصر بفرد را در معرض تخریب قرار داده است.

حسین زین الصالحین در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: بروز سیلاب در شهرستان فهرج موجب شده است تنها اثر باستانی موجود این شهرستان در معرض ریزش قرار گیرد و هر لحظه احتمال فرو ریختن این اثر 900 ساله وجود دارد.

وی افزود: میل نادری تنها اثر باستانی فهرج است که باقیمانده و بقیه آثار به دلیل بی توجهی حتی شکل ظاهری خود را از دست داده اند که می توان به "تل عدس"، "قلعه سنگ" و "قلعه برج معاز" نام برد.

فرماندار فهرج گفت: به دلیل آبگرفتگی در کنار جاده فهرج آب به سمت برج میل نادری جریان پیدا کرده است و امروز بعد از ساعتها توانستیم مسیر جریان آب درکناره این برج را مسدود کنیم اما اطراف این برج مملو از آب شده و هر لحظه احتمال ریزش وجود دارد.

وی ادامه داد: این مسئله تنها اثر باستانی فهرج را درمعرض تخریب قرار داه است.

وی گفت: متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی برای حفظ ، نگهداری و مرمت این اثر صورت نگرفته و هم اکنون نگران تخریب این اثر به دلیل نم زدگی و ریزش این اثر از پی هستیم.

وی از خسارات شدید سیل به منازل مسکونی، کشاورزی و تاسیسات روستایی و شهری خبر داد.

کد مطلب 1245763

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