پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال استقلال پیش از دیدار با استیل آذین ضمن بیان مطلب فوق گفت: شرایط تیم استقلال رضایت بخش است و در زمان تعطیلات لیگ توانستیم وضعیت بدنی و تاکتیکی بازیکنان استقلال را بهبود بخشیده و برای شروع دوباره لیگ کاملا آماده هستیم.

وی در مورد دیدار با استیل آذین اظهار داشت: تمام تلاش خود را به کار می‌بندیم تا بتوانیم سه امتیاز این دیدار را کسب و موقعیت‌مان را برای رسیدن به صدر جدول بهبود ببخشیم. البته بازی‌های این دو تیم همیشه از حساسیت و جذابیت خاصی برخوردار بوده است.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اضافه کرد: دلیل این حساسیت و جذابیت، وجود بازیکنان با تجربه و بزرگی است که می تواند برای هر بیننده و تماشاگری که در ورزشگاه حاضر است جذابیت‌های فراوان داشته باشد. البته من امیدوار هستم که با حضور هواداران پرشورمان که همیشه در کنار ما بوده اند این بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

وی با اشاره به اینکه با توجه به آنالیز مسابقات گذشته استیل آذین به نقاط قوت و ضعف حریف کاملا آشنایی دارد، تصریح کرد: طی روزهای گذشته تمرینات تیم را هم با توجه به وضعیت حریف برگزار کردیم و امیدواریم با پیروزی ضمن کسب شرایط مطلوب، راهمان را برای موفقیت در بازی‌های آینده هموار کنیم.

مظلومی با ابراز تاسف از اینکه باز هم در شروع لیگ چند بازیکن مصدوم دارد که نمی‌توانند مقابل استیل آذین به میدان بروند، افزود: امید روانخواه به دلیل مصدومیت در دیدار مقابل شهرداری یاسوج نمی‌تواند ما را در این دیدار همراهی کرده و پس با نظر پزشکان مشخص می‌شود چه زمانی مجددا تمریناتش را آغاز می‌کند.

وی در این خصوص اضافه کرد: محمد محمدی به دلیل مصدومیت از ناحیه کشاله ران در تمرین روز گذشته و مجتبی جباری که هنوز به آمادگی مطلوب نرسیده، هم نمی ‍‌توانند ما را در این دیدار یاری کند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال از غیبت آرش برهانی به سه اخطاره بودن در این دیدار خبر داد و در مورد تغییر زمین تمرین تیم استقلال گفت: به دلیل بارش برف و باران در طی چند روز اخیر و پوشیده شدن زمین صنایع دفاع از برف، مجبور شدیم به ورزشکار مرغوبکار برویم و تمرینات خود را در این ورزشگاه قدیمی انجام دهیم. امیدوارم با مساعد شدن شرایط ورزشگاه صنایع دفاع مجددا تمرینات خود را در آنجا ادامه دهیم.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و استیل آذین از هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز یکشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.