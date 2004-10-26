بعيد مي دانم استيضاح موسوي لاري و حاجي صورت بگيرد // استيضاح لاري و حاجي در دستور كار مجلس قرار ندارد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، نماينده دشت آزادگان به خبرنگاران گفت: به جاي نگاه شتابزده به اين موضوعات بايد به دغدغه هاي مردم و مشكلات جامعه بيشتر توجه شود.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس اضافه كرد: گرچه خود از مخالفان جدي موسوي لاري در روز افتتاح مجلس هفتم بودم اما استيضاح موسوي لاري را در شرايط فعلي به نفع و صلاح مجلس هفتم و نظام اسلامي نمي دانم .

مولاهويزه افزود: با توجه به تدبير و مديريتي هيات رييسه ، هيچ گاه دو استيضاح در يك روز اعلام وصول و انجام نخواهد شد.

وي تاكيد كرد: استيضاح حاجي و لاري تنها در حد اظهار نظر نمايندگان مجلس است و به هيچ وجه در دستور كار مجلس قرار ندارد.