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۵ آبان ۱۳۸۳، ۱۲:۲۷

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس :

بعيد مي دانم استيضاح موسوي لاري و حاجي صورت بگيرد // استيضاح لاري و حاجي در دستور كار مجلس قرار ندارد

سيد نظام مولاهويزه نماينده دشت آزادگان در واكنش به مطرح شدن استيضاح حاجي و لاري گفت: بعيد مي دانم در شرايط كنوني اين استيضاح ها پا بگيرد .

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، نماينده دشت آزادگان به خبرنگاران گفت: به جاي نگاه شتابزده به اين موضوعات بايد به دغدغه هاي مردم و مشكلات جامعه بيشتر توجه شود.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس اضافه كرد: گرچه خود از مخالفان جدي موسوي لاري در روز افتتاح مجلس هفتم بودم اما استيضاح موسوي لاري را در شرايط فعلي به نفع و صلاح مجلس هفتم و نظام اسلامي نمي دانم .

مولاهويزه افزود: با توجه به تدبير و مديريتي هيات رييسه ، هيچ گاه دو استيضاح در يك روز اعلام وصول و انجام نخواهد شد.

وي تاكيد كرد: استيضاح حاجي و لاري تنها در حد اظهار نظر نمايندگان مجلس است و به هيچ وجه در دستور كار مجلس قرار ندارد.

کد مطلب 124577

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