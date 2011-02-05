علیرضا حقانی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: ساخت تندیس یادواره شهدای خلیج فارس را به عنوان نمادی از رشادت مردم استان بوشهر از سال 81 آغاز کرده و این اثر سال 85 به پایان رسید اما اکنون پنج سال است که در انتظار نصب آن در یکی از میدانهای شهر بوشهر به سر می برم.

وی با بیان اینکه برای نصب این اثر بارها به شهرداری و شورای شهر مراجعه کرده اما پاسخی دریافت نکرده ام، اظهار داشت: حتی آقای نصوری معاون امور عمرانی استاندار بوشهر نیز دستور نصب این تندیس را صادر کرده اما متاسفانه تاکنون مسئولین شهرداری اهمیتی برای این موضوع قائل نشده اند.

این هنرمند بوشهری در خصوص ویژگیهای اثرش گفت: این تندیس شش متری که از 40 هزار قطعه سنگ گرانیت ساخته شده، 11 نماد اصلی و ملی را در خود جای داده است.

وی افزود: برای ساخت این تندیس 400 میلیون ریال هزینه شده که 50 میلیون ریال را پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی و بقیه از محل درآمد شخصی تامین شده است.