طرح جامع آلودگی هوا تا یکماه دیگر به تصویب می رسد

علی محمد شاعری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بازنگری طرح جامع کاهش آلودگی هوا در کارگروه مشترکی برای ساماندهی وضعیت آلودگی هشت کلانشهر کشور در حال انجام است گفت: این کارگروه متشکل از مدیران کل هشت استان بزرگ کشور و کارشناسان و نمایندگانی از شهرداری، وزارتخانه های کشور، جهاد و کشاورزی، بهداشت و درمان، نیرو، صنایع و نفت است.

وی با تاکید بر اینکه این کارگروه در حال بررسی و تدوین نهایی طرح جامع است افزود: این طرح به زودی پس از تصویب در این کارگروه طی مراحلی قانونی تقدیم دولت می شود و ظرف یکماه آینده به تصویب سازمان محیط زیست می رسد.

به گفته شاعری، طرح جامع فعلی تفاوتهایی با طرح جامع سابق دارد که مهمترین این تفاوتها 5 ساله شدن دوره اجرای آن است چرا که طرح جامه سابق 10 ساله بود. همچنین تدوین استانداردهایی برای سوخت، و تولید خودروها در نظر گرفته شده که در طرح قبلی کمتر به آن توجه شده است.

معاون محیط زیست انسانی اظهار داشت: متفاوت بودن خارج کردن خودروهای فرسوده در طرح جدید و اضافه کردن چند پروژه تازه مانند ساماندهی صنایع آلاینده، توسعه فضای سبز و مدیریت عمومی در چارچوب طرح جامع می تواند این طرح را با طرح جامع سابق متفاوت کند.

شاعری به لزوم هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرایی برای به سر انجام رسیدن برنامه طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران و هفت کلانشهر دیگر کشور اشاره کرد و گفت: امیدواریم این طرح بتواند بار مشکلات ناشی از آلودگی هوا را برای شهروندان کاهش دهد.



وی اضافه کرد: محور اصلی طرح جامع فعلی بر ساماندهی و خروج خودروهای فرسوده است. چهار میلیون خودروی فرسوده در ایران وجود دارد که 50 درصد آنها در تهران است و منبع اصلی آلودگی هوا خودروهای فرسوده هستند بر همین اساس با تامین اعتبار برای خروج خودروهای فرسوده و همکاری ستاد سوخت، برای از رده خارج کردن آنها تفاهامات انجام شده است.

معاون محیط زیست انسانی گفت: پیش بینی شده طی سه سال در تهران خودروهای فرسوده خارج و خودروهای جایگزین وارد شوند که با این کار 85 درصد آلودگی هوای تهران مرتفع می شود.