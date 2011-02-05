به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیت‌الله حسین مظاهری در جمع عزاداران مسجد حکیم اصفهان به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت امام رضا(ع)، به نعمت عمر و استفاده مطلوب و صحیح از آن اشاره کرد و افزود: جوانی، یکی از نعمت‌های بزرگ محسوب می‌شود که خداوند متعال در سال‌های زندگی یک فرد در اختیار انسان قرار می‌دهد و بر همین اساس باید از این نعمت به درستی استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه از دست دادن نعمت جوانی، رنج دنیوی و اخروی را به همراه دارد، اظهار داشت: از کف رفتن سال‌‌های جوانی بدون انجام هیچ‌ فعالیت مفیدی، نه تنها موجبات حسرت و پشیمانی را به همراه می‌آورد بلکه شرایطی را فراهم می‌کند که انسان از عملکرد خود در سال‌های سپری شده از زندگی، راضی نباشد.

رئیس حوزه علمیه اصفهان با اشاره به اینکه هم‌اکنون عمر بسیاری از جوانان مصروف فعالیت‌های بیهوده و بی‌نتیجه می‌شود، تصریح کرد: امروزه جوانان عمر خود را در راه‌های بیهوده و بی‌نتیجه سپری می‌کنند که به یقین در سالهای آینده و میان‌سالی زندگی، از این اقدام خود، شرمسار و پشیمان خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه فرشته‌ها و ملائک در روز قیامت، از چگونگی گذران عمر و به ویژه چگونگی گذران دوران جوانی، سئوالات بسیاری می‌پرسند، اضافه کرد: انسان در دوران جوانی توانایی آن را دارد که فعالیت‌ها، کارها و امور بسیار مطلوب و مناسبی را به انجام برساند و نباید شرایطی ایجاد شود که بدون نتیجه این عمر به پایان برسد.

آیت‌الله مظاهری با بیان اینکه فرصت‌سوزی در جامعه بیداد می‌کند، بیان داشت: متاسفانه باید اعتراف کرد که بخش عظیمی از مردم جامعه، عمر خود را به بیهودگی و به بطالت محض تلف می‌کنند و در عمر خود اقدامات مفیدی که می‌توانند انجام دهند را به انجام نمی‌رسانند.

وی به فعالیت‌های آیت‌الله علامه مجلسی در عمر شریف خود اشاره کرد و گفت: علامه مجلسی عمر بسیار کوتاهی داشت، اما در همین عمر کوتاه، خدمات بسیار زیادی را به جامعه اسلامی ارائه کرد به طوری که کتاب‌های بسیاری را به رشته تحریر درآورد.

رئیس حوزه علمیه اصفهان با اشاره به کتاب‌های نگاشته شده از سوی علامه مجلسی، افزود: تعداد کتاب‌های نگاشته شده توسط علامه مجلسی به اندازه‌ای زیاد است که تعداد آنها در یک اتاق به سقف می‌رسد و به جرات می‌توان گفت که علامه مجلسی از عمر پر برکت خود، به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

وی به حدیثی از امام رضا(ع) اشاره کرد و اظهار داشت: بنا بر نظر و روایت امام رضا(ع)، انسان در روز قیامت باید در مورد اینکه عمر خود را در چه راهی صرف کرده و مال و ثروت خود را از چه طریقی به دست آورده است، جواب پس بدهد.

آیت‌الله مظاهری با تاکید بر اینکه پاسخ به این سئوالات در مورد عمر انسان، راه را برای خروج وی از برزخ، آسان می‌کند، تصریح کرد: در صورتی که انسان موفق نشود از این سئوالات به خوبی خارج شود، اهل بیت‌(ع) کمتر شفاعت وی را خواهند کرد.

وی با بیان اینکه همانند کردن عمر به طلا، کاری بی‌ارزش و مثالی بیهوده است، اضافه کرد: اینکه بسیاری از عوام و خواص، عمر را به طلا تشبیه کرده‌اند، کاری بیهوده است و نشان می‌دهد که این افراد، ارزش عمر و زندگی را نشناخته‌اند، چرا که ارزش عمر و زندگی بسیار بالاتر از طلا محسوب می‌شود.

رئیس حوزه علمیه اصفهان به فعالیت‌هایی که یک انسان می‌تواند در عمر خود انجام دهد اشاره کرد و بیان داشت: یک انسان می‌تواند در مدت زندگی خود فعالیت‌هایی را انجام دهد و به مرحله‌ای برسد که بهشت برایش کوچک باشد و مستقیم به سوی پروردگارش برود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه تلف کردن عمر، حرام مطلق محسوب می‌شود، ادامه داد: در عرف و شرع جامعه ما، پا گذاشتن بر روی نان، جایز نیست و در مراحلی، بسیار ناپسند است، در شرایطی که باید اعتراف کرد که ارزش عمر بسیار بالاتر از طلا به شمار می‌رود.

آیت‌الله مظاهری تاکید کرد: پا گذاشتن بر روی عمر و انجام فعالیت‌های بیهوده در آن، مثال بارز یک حرام مطلق در تعاریف اسلامی است.

امام رضا(ع) به شیعه جان دوباره داد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ایام شهادت امام رضا(ع) اشاره کرد و گفت: حضور حضرت امام رضا(ع) در ایران، مذهب تشیع را دوباره احیا کرد و موجبات رونق آن را فراهم آورد.

رئیس حوزه علمیه اصفهان با بیان اینکه حضور حضرت امام رضا(ع) در ایران، بسیار مهم و تاثیرگذار خوانده شده است، افزود: حضور حضرت رضا(ع) به ایران، با شهادت اباعبدالله الحسین (ع) و اسارت حضرت زینب(ع) در یک سطح قرار می‌گیرد چرا که همه این اتفاقات، موجب رونق و احیای مذهب تشیع در ایران شد.