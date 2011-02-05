به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مراسم شام غریبان امام رضا (ع) غروب جمعه از مقابل اداره مرکزی آستان قدس رضوی با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی و هزاران تن از خدام بارگاه امام هشتم به سوی حرم مطهر رضوی برگزار شد.

در این مراسم خدام رضوی که شمع هایی در دست داشتند و از سوی زائران و مجاوران حضرت همراهی می شدند با نوای "رضا جان رضا جان " به عزاداری پرداختند و سپس در صحن های متبرک با مداحی ذاکران اهل بیت برنامه را به پایان بردند.

گفتنی است سه هزار هیئت مشهدی و دو هزار و 800 هیئت عزاداری از سایر شهرهای ایران جمعیت سه میلیونی عزاداران روز آخر صفر را در مشهد تشکیل می دادند که این تعداد هیئت های عزادار نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش داشت.

بر پایه این خبر 25 هزار خادم رسمی و افتخاری امام رضا(ع) از زائران و مجاوران ثامن الائمه (ع) پذیرایی کردند.

گفتنی است شام غریبان حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) علا وه بر حرم مطهر مولا در تمامی مساجد و تکایای شهر مشهد هم بر پا بود.