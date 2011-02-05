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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۴۷

ایران اسلامی ظرفیت الگو شدن در بسیاری از عرصه های جهانی را دارد

ایران اسلامی ظرفیت الگو شدن در بسیاری از عرصه های جهانی را دارد

یزد - خبرگزاری مهر: دبیرکل فراکسیون خط امام (ره) مجلس با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در خطبه های امروز نمازجمعه گفت: ایران اسلامی ظرفیت الگو شدن در بسیاری از عرصه های جهانی را داراست.

محمدرضا تابش در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با تحلیلی از بیانات رهبر معظم انقلاب در خطبه‌ های نماز جمعه امروز تهران اظهار داشت: امروز در صحبت های رهبری رمز پیروزی انقلاب، پایداری نظام اسلامی و تاثیرگذاری آن در کشورهای تحت سلطه به خوبی بیان شد.

وی افزود: ایشان رهبری داهیانه حضرت امام(ره) و وحدت و همدلی و همراهی و فداکاری مردم را رمز پیروزی انقلاب اسلامی دانستند و تاثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران در اقصی نقاط دنیا را ناشی از کارنامه درخشان نظام در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و به تعبیری "نظام سازی" ذکر کردند.

تابش ادامه داد: دستیابی به استقلال سیاسی، ثبات و استقامت مردم در مقابل زیاده خواهی قدرت های استکباری، تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی، پیوند با مردم و ایستادگی بر مردم سالاری از مولفه های دیگری بود که به تعبیر ایشان روح آزادی خواهی و عدالت طلبی و قیام عیله مستکبران و مستبدان را در کشور های تحت سلطه بیدار کرد.

نماینده مردم اردکان در مجلس در عین حال تاکید کرد: سخنان امروز حضرت آیت الله خامنه ای گرچه الهام بخش و امید آفرین بود، اما مسئولیت آور نیز هست.

وی ادامه داد: این گفتار باید به عنوان راهبردی اساسی فراروی تمامی مسئولان و در مرحله نخست، سران سه قوه قرار گیرد و تلاش کنند با وحدت و همگرایی و همدلی و چشم پوشی از اختلافات و عدم تبدیل آن به تعارضات در خدمتگزاری و جلب رضایتمندی مردم بکوشند و راه پر صلابت اسلام و انقلاب در داخل کشور و تاثیرات آن در سایر نقاط جهان را تداوم بخشند.

تابش با اشاره به ظرفیتها و منابع خدادادی عظیمی که کشور از آن برخوردار است، افزود: با حاکم شدن اسلام مبتنی بر مردم سالاری کشور می ‌تواند در بسیاری از عرصه ها الگوی موفقی در سطح جهان باشد، مشروط بر آنکه از همه ظرفیت های مادی و معنوی آن به نحومطلوبی استفاده شود.

کد مطلب 1245786

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