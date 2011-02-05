به گزارش خبرنگار مهر، امسال دومین سال پیاپی است که مرکز همایش‌های برج میلاد میزبان جشنواره فیلم فجر است، پنجشنبه 14 بهمن‌ماه و در فاصله یک روز مانده به افتتاحیه جشنواره فیلم فجر، این ساختمان حال و هوایی ویژه دارد، در گوشه و کنار برج برگزارکنندگان این رویداد سینمایی در تلاش هستند تا همه چیز طبق برنامه پیش برود.

پنجشنبه 14 بهمن‌ماه- برج میلاد

تنها یک روز به آغاز رسمی بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر زمان باقی است، مهمترین رویداد سینمایی کشور فردا شب در سالن همایش‌های برج میلاد کلید می‌خورد و ضیافت پرشور و گرم سینمای ایران آغاز می شود. بارش برف چشم انداز تهران را تبدیل به شهری زیبا و سپیدپوش کرده که در دامنه کوههای سراسر برف آرام گرفته است.

از برج میلاد، این چشم انداز زیباتر است، بارش برف برج را سپیدپوش کرده، وارد مرکز همایش‌ها که می‌شوم باید به طبقه پایین بروم، جایی که دبیر جشنواره، مدیر اجرایی، ستاد خبری، روابط عمومی و... در آنجا مستقر هستند.

در راهرو جعفر گودرزی مدیر روابط عمومی جشنواره با چند نفر صحبت می‌کند، زمان کوتاه است و برگزارکنندگان مراسم افتتاحیه باید به سرعت به کارها سامان بدهند، دفتر مهدی مسعودشاهی دبیر جشنواره امسال شلوغ است و هر کس گوشه ای از دفتر مشغول به کاری است، مسعود شاهی با تلفن بخش‌هایی از کار را هماهنگ می‌کند و بعد به سالن اصلی می‌رود تا مراحل آماده سازی دکورها را دنبال کند.

ناصر باکیده معاون اجرایی موسسه امور جشنواره‌ها همراه او است، محمد پرویزی کارگردان مراسم افتتاحیه در گوشه‌ای از سالن اصلی مرکز همایش‌های برج میلاد ایستاده و بر روند کارها نظارت می‌کند، روی صحنه چندین کارگر مشغول کارند و دکور اصلی هنوز آماده نشده، در انتهای سن دکور نصب شده و تصاویری روی آن قرار می‌گیرد. مسئولان نور و صدا هم مشغول به کارند تا زمان اجرای برنامه مشکل و اختلالی پیش نیاید.

سالن‌های طبقات پایین برج شلوغ است، عده‌ای از مردم برای بازدید از برج آمده‌اند و فضای راهرو را عوض کرده‌اند، دیدن بچه‌های خردسال و نوزادان در فضای کاری برج، کمی غیرمنتظره است. داوران بخش بین‌الملل در یکی از سالن‌های کوچک اما زیبا و مجهز این طبقه فیلم می‌بینند. علیرضا شجاع‌نوری تهیه‌کننده سینما هم یکی از این داوران است.



با این که تنها یک روز تا شروع جشنواره زمان باقی است و این دومین بار است که جشنواره به میزبانی برج میلاد برگزار می‌شود، اما هنوز کارها کاملا تمام نشده، اینترنت در برج قطع است و این موضوع کار اطلاع رسانی را برای بچه‌های ستاد خبری سخت می‌کند.



امکانات و فضا مناسب است اما کاستی‌هایی وجود دارد که دبیر جشنواره تلاش می‌کند آنها را هر چه سریع‌تر حل کند، مهدی مسعودشاهی که مثل همیشه خوش اخلاق، آرام و خوش برخورد است به گوشه و کنار برج و اتاق‌های کوچک و بزرگ آن سر می زند و سعی می‌کند در جریان وقایع باشد.



تعدادی از اعضای گروه سازنده برنامه تلویزیونی "هفت" هم در برج میلاد هستند، آنها در اتاقی کوچک مشغول گپ و گفت هستند، قرار است در ایام جشنواره هر شب برنامه "هفت" روی آنتن بفرستند. اتاق ستاد خبری، نشریه روزانه و روابط عمومی پر رفت و آمد و شلوغ است و هرکس تلاش می‌کند بخشی از کار را انجام بدهد، هماهنگی برای ثبت نام خبرنگاران و عکاسانی که مراسم افتتاحیه را پوشش می‌دهند، تهیه مطلب و گزارش، عکاسی از روند آماده شدن سالن اصلی و... افرادی هم از نهادها و مراکز مختلف سراغ روابط عمومی را می‌گیرند تا از شکل ارائه خدماتشان زمان جشنواره مطلع شوند.



زمان ناهار فضا کمی آرام می‌شود، هر کس در اتاقش کار را کنار می‌گذارد و استراحت می‌کند. با نزدیک شدن به ساعات پایانی روز روند کارها سرعت می‌گیرد. در طبقه اول جایی که اختصاص به میهمانان جشنواره دارد میزها و کامپیوترها چیده شده تا نمایندگان رسانه‌ها بتوانند به راحتی اخبار جشنواره را پوشش بدهند، میز و صندلی‌های پذیرایی هنوز چیده نشده و سالن اصلی کامل نیست. می‌توان غرفه های تعدادی از رسانه‌ها را در گوشه و کنار دید که تقریبا آماده و مهیا است. کارگردان برای راه‌اندازی بازار فیلم هم تلاش می‌کنند به نظر می‌رسد این بخش زودتر از بخش‌های دیگر آماده شود.



چشم انداز برج میلاد در غروب این روز زمستانی زیباتر از همیشه است، زمانی که از برج خارج می‌شوم تلاش برای سر و سامان دادن به اوضاع ادامه دارد. چند کارگر تعدادی میز و صندلی را وارد سالن می‌کنند. باکیده درباره کامپیوترها و نحوه چینش میزها به مسئول این بخش تذکر می‌دهد. شهر تهران از این بالا آرام به نظر می‌رسد. کاش جشنواره فیلم فجر بتواند ملال و روزمرگی این روزهایمان را کمرنگ کند، کاش این ضیافت به این شهر شور و رونق بدهد. امیدوارم...