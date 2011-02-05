به گزارش خبرنگار مهر در قم، ربیع الاول یعنی طلوع فجر، در متن تاریکی، جهل و ضلالت. یعنی آشکار شدن چشمه فیاض الهی که نوشیدن قدحی از آن، می‌تواند انسان را به حیات طیّبه برساند. حیاتی که هدف و راه انسان را‌ترسیم نموده و هویت واقعی او را نشان داده و بقاء و جاودانگی را به او هدیه می‌دهد.



ربیع الاول یعنی شکفتن آخرین گل بوستان نبّوت، حضرت محمد مصطفی(ص) و طلوع فجر امامت آخرین ستاره آسمان ولایت حضرت مهدی (ارواحنا لتراب مقدمه الفداه) است.



تولد پیامبر اکرم (ص) یعنی تولد فرهنگ و تمدن اصیل الهی، فرهنگی که می‌تواند انسان را در هر زمان، از بیراهه به راه و از بحران به آرامش و ثبات رهنمون گرداند و او را از باتلاق جاهلیت به ساحل علم و تقوی و رشد و عبودیت برساند.



طلوع امامت مهدی(عج) یعنی پاسداری از این فرهنگ غنی، که می‌تواند در هر زمان، خاصه زمان حاضر، بشریت را که با کرنش در مقابل بت اومانیسم، ره به سوی اسفل السافلین و زندگی در بستر جاهلیت مدرن سپرده، به اعلا علیین رشد و کمال برساند و او را از حریم لانه عنکبوتیش به جایگاهی رساند که کرامت، عزت، شرف و رفعت او تضمین گردد و پستی و زبونی از زندگی او رخت بربندد.



با تولد آن مرد الهی (پیامبراعظم)، نشانه‌های سقوط تمدن آلوده شرک، آشکار گردید؛ آتشکده فارس پس از هزار سال یکباره خاموش شد و بت‌هایی که انسانیت انسان را مسخ نموده بودند، ناگهان در بتکده‌ها سرنگون شدند و طاق کسری که نشانه اقتدار جابرانه نظام استکباری آن زمان بود به لرزه در آمد و ...



این همه ندائی است که می‌گوید: انسان‌ها! ظهور آن پیامبر خاتم که ادیان الهی بشارت آن را داده بودند نزدیک است و با ورود حق، دیگر جایی برای باطل نمی‌ماند پیامبری که توانست همچون باغبانی دلسوز از طریق وحی و با اتکا به خدانهال اسلام را غرس نماید و بوسیله باران وحی آنرا آبیاری نماید تا همگان از ثمرات با نشاط آن که مائده ای است آسمانی، ارتزاق نمایند.



امام زمان(عج) نیز پاسدار این نهال مقدس است که در بعثت هویت آن آشکار شد و در غدیر به کمال رسید و درختی تنومند و با صلابت گردید، تا در عصر انتظار شاخص راه ره پویان طریق حق و عبودیت پروردگار باشد. و در عصر ظهور جهان در زیر چتر و سایه آن جامعه آرمانی شیعه را تحقق بخشد و اعتلا و اقتدار دین بر جهانیان آشکار گردد و هر چند کافران و مشرکان کراهت داشته باشند. به امید طلوع صبح صادق.