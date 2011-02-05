افسانه شعبان نژاد نویسنده و شاعر ادبیات کودک در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آثار جدیدش گفت: مجموعه شعری به نام "الک دولک، خانم بزک" برای خردسالان زیر چاپ دارم که قرار است توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شود.

وی گفت: این مجموعه شامل حدود 12 شعر است که تصویرگری آن توسط فهیمه محجوب انجام شده است. این کتاب در حال گذراندن مراحل چاپ است و قرار است در نمایشگاه کتاب امسال حضور داشته باشد. اشعار این کتاب بیشتر درباره طبیعت، پدر و مادر و مسائلی است که کودکان اطراف خود می‌بینند.

شعبان‌نژاد افزود: با توجه به ارتباطی که بچه‌ها با ترانه‌های عامیانه برقرار می‌کنند، سعی کردم در سرودن اشعار این مجموعه شعر، از این ترانه‌ها کمک بگیرم. این کتاب با حجمی حدود 24 صفحه منتشر خواهد شد.

شاعر مجموعه "هاجستم و واجستم" ادامه داد: مجموعه‌ای به نام "گروپ گروپ" نیز توسط انتشارات امیرکبیر منتشر خواهد شد که گزیده‌ای از اشعار من و پنج شاعر کودک دیگر است. عنوان فرعی این مجموعه "صد شعر، یک شاعر" است و کتابی که در این مجموعه مربوط به اشعار من است گزیده‌ای از تمام اشعاری است که از ابتدا تاکنون برای کودکان سروده‌ام.

وی گفت: کتاب 110 صفحه دارد و پرستو احدی تصویرگری آن را بر عهده داشته است. صفحه‌آرایی کتاب به تازگی به اتمام رسیده و وارد مراحل بعدی پیش از چاپ شده است.

از این نویسنده و شاعر به تازگی دو کتاب از مجموعه "بازی، شعر، نمایش" با نامهای "گل‌زری کاکل‌زری" و " دس و دس و دس، نخود و عدس" راهی بازار شده است. کتابهای این مجموعه تلفیقی از بازی، شعر و نمایش برای خردسالان هستند.