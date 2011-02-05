پایانه های شهر تهران مجهز به کتابخانه شبانه روزی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس آذروش با بیان این مطلب گفت: این کتابخانه ها برای گروههای سنین مختلف پیش بینی و در نظر گرفته شده و در جهت بالا بردن سطح فرهنگ عمومی پایانه ها نیز نقش بسزایی ایفا می کند.

آذروش در ادامه در خصوص اقدامات دیگر این سازمان در دهه مبارک فجر امسال گفت: خانه سلامت و اسباب بازی پایانه جنوب نیز افتتاح و به بهره برداری می رسد که خدمات فرهنگی متنوع و مطلوبی را به خانواده ها و کودکان ارائه می کند.

مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران همچنین از اقدامات دیگر این سازمان در دهه فجر امسال گفت : بدلیل اینکه پایانه غرب در محل برگزاری راهپیمایی میلیونی مردم تهران در روز 22 بهمن قرار گرفته تمهیدات خاصی را در این پایانه در نظر گرفته ایم.

آذروش گفت: از ساعت هشت شب روز 21 بهمن ماه تا پایان مراسم راهپیمایی 22 بهمن پایانه غرب تعطیل است و مسافرانی که قصد عزیمت به اقصی نقاط کشور را دارند از پایانه های دیگر جهت عزیمت استفاده کنند.

وی افزود: اتوبوسهای این پایانه نیز که وارد تهران می شوند برای پیاده نمودن مسافران به پایانه جنوب بروند.

مدیر عامل سازمان پایانه ها پخش فیلم های مرتبط با انقلاب اسلامی در داخل اتوبوسها را نیز یکی دیگر از اقدامات این سازمان در طول دهه فجر عنوان کرد .

آذروش با اشاره به فضاسازی و آذین بندی پایانه ها گفت: باگذشت بیش از 30 سال عمر با برکت انقلاب اسلامی هر سال شاهد شوق و اشتیاق بیشتر مردم و مسئولین در برپایی و گرامیداشت این ایام هستیم.