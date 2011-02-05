به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌ و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران قرار است از 14 تا 24 اردیبهشت‌ماه سال 1390 در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار شود و این در حالی است که هنوز مسئولان اجرایی کمیته‌های مختلف این نمایشگاه معرفی نشده‌اند.

چندی پیش بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد و رئیس شورای سیاستگذاری این نمایشگاه، اعضای ین شورا را معرفی کرد اما هنوز وضعیت کمیته‌های 10 گانه این نمایشگاه و در واقع اسامی مسئولان آنها مبهم است.

این کمیته‌ها شامل کمیته ناشران داخلی، کمیته اجرایی، کمیته پشتیبانی، کمیته رفاهی، کمیته روابط عمومی، کمیته جنبی، کمیته نظارت و ارزشیابی، کمیته تشریفات، کمیته مالی و کمیته پیگیری امور قراردادها هستند.

البته افرادی که به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران معرفی شده‌اند، خود کارهای مربوط به این کمیته‌ها را هم انجام می‌دهند در حالی که هیچ حکمی در این خصوص برای آنها صادر نشده است.

هادی مولوی‌دوست٬ محمد حسنی (مشاور معاون امور فرهنگی)، مجید حمیدزاده (مدیرکل دفتر توسعه و مشارکت‌های فرهنگی و هنری)، حمید قبادی (مشاور معاون امور فرهنگی)٬ محمد الهیاری (مدیر کل اداره کتاب)٬ محمدرضا وصفی (مدیرکل دفتر مجامع٬ تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی)، یوسف افراش (سرپرست دفتر چاپ) علی شجاعی صائین (مدیرعامل موسسه خانه کتاب)٬ مصطفی امیدی (مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و کتابخوانی) و احسان‌الله حجتی (مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی) اعضای شورای سیاستگذاری بیست چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هستند.

کمیته ناشران داخلی از مهمترین کمیته‌های 10 گانه نمایشگاه کتاب تهران است که چندی پیش محمود سالاری مدیر سال‌های اخیر این کمیته از این مسئولیت برکنار شد.

این در حالی است که ثبت نام ناشران داخلی برای حضور در نمایشگاه آینده در حال انجام است و مهلت این ثبت نام تا فردا (17 بهمن) ادامه دارد.