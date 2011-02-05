به گزارش خبرنگار مهر، نگار آذربایجانی کارگردان جوانی است که تحصیلات خود را در آمریکا به پایان رسانده است. او تجربه ساخت فیلمهای کوتاه و همچنین بازی در فیلم سینمایی" نسل سوخته" به کارگردانی مرحوم رسول ملاقلیپور را در کارنامه دارد. به بهانه حضور اولین فیلم بلند این کارگردان جوان در سه بخش "نگاه نو"، "مسابقه سینمای ایران" و "مسابقه سینمای آسیا"ی بیست و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر با او گفتگو کردیم.
* خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: شما تحصیلات خود را درآمریکا گذراندهاید و سالهاست به صورت آکادمیک سینما را دنبال میکنید. قبل از ساخت اولین فیلم بلند خود "آینههای روبرو" بیشتر تجربه ساخت فیلمهای کوتاه داشتهاید. اگر امکان دارد کمی درباره فیلمهای کوتاهتان توضیح دهید؟
- نگار آذربایجانی: ساختن فیلم کوتاه را از سال هشتاد آغاز کردم. تاکنون چند فیلم کوتاه داستانی و ویدیو آرت در ایران و آمریکا ساختهام. فیلم کوتاه بدون نیاز به تعریف یا تشبیه به چیزی دیگری خود فی نفسه هویت مستقلی دارد. در عین حال در کنار تجربه لذت خلق کردن، ساختن فیلم کوتاه برای من، تمرین فعالیت در عرصه سینما بوده است.
فیلم کوتاه فرصت مناسبی بود که بتوانم تواناییها و شناخت خود را در طراحی و کارگردانی چند ژانر اعم از کمدی، وحشت، اجتماعی و... محک بزنم. آخرین فیلم کوتاهم "حقیقت مجازی" نام داشت که در ایران و در ژانر وحشت ساخته شد.
* با توجه به حساسیتهایی که در سینمای ایران وجود دارد چطور تصمیم گرفتید اولین فیلم بلند خود را در ایران بسازید؟
- یکی از مهمترین شاخصههایی که برای ساخت یک فیلم به خصوص یک فیلم داستانی باید در نظر گرفت در وهله اول شناخت و درک درست عواطف، تفکر و اعتقادات شخصیتهایی است که خلق میکنی. در واقع زمانی میتوانی به عنوان فیلمساز شخصیتهای قابل باوری خلق کنی که فیلم را به زبان خود آن شخصیتها ساخته باشی و منظورم از زبان مشخصا زبانی که با آن مکالمه میکنیم، نیست.
منظورم زبان فرهنگ آنهاست و تو زمانی این زبان را کاملا درک میکنی که خودت با این فرهنگ متولد شده باشی و در واقع نه درخودآگاهت که در بخش ناخودآگاهت ته نشین شده باشد. بنابراین فکر میکنم بزرگترین دلیلم برای این که تصمیم بگیرم فیلمم را در ایران بسازم، در واقع ایرانی بودنام بود.
* "آینههای روبرو" با توجه به خلاصه داستانی که از آن مطرح شده، فیلمی اجتماعی با محور زنان است. کمی درباره نوع روایت و قصه فیلم توضیح دهید؟
- "آینههای روبرو" در قالب داستانی ساده قصه زندگی دو انسان را تعریف میکند و در خلال روایت داستان به موضوع تغییر جنسیت می پردازد.
* من فیلم کوتاه "حقیقت مجازی" را از شما در جشنواره فیلم کوتاه دیدم که در ژانر وحشت ساخته شده بود. این فیلم نشان میداد که شما مولفهها و المانهای سینمایی را به خوبی میشناسید و مشخص است که با سلیقه مخاطب هم آشنا هستید. در فیلم "آینههای روبرو" هم قطعا به این مسائل توجه خاصی کردهاید. درباره ساختار و نوع ارتباطی که فیلم با مخاطب برقرار میکند توضیح دهید؟
- در ساخت فیلم بنا برضرورت نوع فیلم ترجیح دادم به لحاظ تکنیکی و روایت، سادهترین شکل را انتخاب کنم تا هیچ چیز دیگری از جمله تکنیک کارگردانی، فیلمبرداری، طراحی صحنه، مونتاژ و ... توجه مخاطب را از داستان شخصیتها و درک موقعیت، احساسات و عواطفشان دور نکند.
* شما در فیلمهای کوتاهتان از بازیگران سرشناس استفاده کرده بودید در حالی که بازیگران "آینههای روبرو" زیاد مطرح و شناخته شده نیستند. دلیل این انتخابها چه بود؟ آیا قصه فیلم ایجاب میکرد از بازیگران کمتر شناخته شده استفاده کنید؟
- بازیگران نقشهای دیگر فیلم تقریبا همگی چهرههای شناخته شدهای هستند و فقط دو بازیگراصلی این فیلم غزل شاکری و شایسته ایرانی بازیگرانی هستند که کمتر به عنوان چهره معرفی شدهاند. در مرحله انتخاب بازیگر و طی گفتگوهایی که با خانم طائرپورداشتیم، به این نتیجه رسیدیم که به خاطر قابل باور شدن مشخصا دو شخصیت اصلی بهتر است که از بازیگران چهره و شناخته شده برای این دو نقش استفاده نکنیم.
مهم بود تماشاگر رعنا و آدینه را به همان شکلی که هستند، باور کند و انتخاب چهرههای سرشناس سینما برای این دو نقش این خطر را داشت که مخاطب با یادآوری و تداعی نقشهای دیگر این بازیگران در فیلمهای قبلی، در ذهن خود از باور این دو شخصیت و همدلی با آنها فاصله بگیرد. در نتیجه تصمیم گرفتیم برای نقش آدینه و رعنا به سراغ بازیگرانی برویم که اگرچه هردو دانش و تجربه کافی در زمینه بازیگری را داشتند، ولی به عنوان چهره در ذهن و یاد مخاطب حضور نداشتند.
* فیلم شما در سه بخش از جشنواره فیلم فجر حضور دارد و از آثار مطرح و کنجکاوی برانگیز فیلمسازان جوان به شمار میآید. زمان تولید و ساخت فیلم پیشبینی میکردید فیلم این اندازه مورد توجه قرار بگیرد؟
- زمان تولید و ساخت فیلم بیشتراز هر چیز امیدوار بودم که نتیجه ساخت آن به شکلی باشد که مخاطب بتواند ارتباطی را که میخواستم با آن برقرار کند. درواقع "آینههای روبرو" فیلمی است که با احساسات، عواطف و در واقع دل عواملش ساخته شده و امیدواربودم و هستم که بر دل مخاطب بنشیند.
ضمن اینکه چون اطلاع داشتم که خانم طائرپور در فرم شرکت در جشنواره فقط درخواست حضور در بخش بینالملل و مسابقه فیلمهای اول و دوم را داده بود و با توجه به اینکه امسال تعداد فیلمهای تولید شده زیاد بود و خیلی از این فیلمها ساخته فیلمسازهای سرشناس، با تجربه و خوب بودند، منتظر حضور در بخش مسابقه سینمای ایران نبودم. ولی به نظر میرسد که فیلم راهش را پیدا کرده و از این بابت خوشحالم.
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گفتگو: آروین موذنزاده
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