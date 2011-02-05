محمد غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد از همکاری و همراهی بیش از دو هزار و 800 هیئت مهمان و سه هزار هیئت مشهدی در برقراری نظم و عزاداری باشکوه طی این ایام تقدیر کرد.

وی افزود: از اربعین حسینی تا پایان ماه صفر چهار کمیته در ستاد تسهیلات سفرهای استان خراسان رضوی تشکیل شد و تمام مسائل مرتبط با زائران چون امنیت، بهداشت و حمل و نقل را رصد کرد.

سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: با فعال شدن این چهار کمیته نظم و امنیت برای زائران و مجاوران در شهر مشهد برقرار بود.

غفاری تصریح کرد: از صبح امروز مسئولان حمل و نقل در استان برنامه ریزی لازم را برای تسهیل خروج زائران از مشهد بکار گرفته اند تا زائران با هیچگونه مشکلی در این خصوص روبرو نشوند.