به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح امروز شنبه در مراسم اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی حضور یافت.

دراین مراسم که در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شده است ، جمعی از دانشمندان ، پژوهشگران ، فناوران و نوآوران برتر خارجی و داخلی حضور دارند و از صاحبان بیست و یک طرح برتر ارسال شده به این جشنواره تجلیل خواهد شد .

بیست و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی در پانزده گروه تخصصی و پنج محور پژوهشی برگزار شد .

برق و رایانه ، مکانیک ، صنایع شیمیایی ، کشاورزی و منابع طبیعی ، علوم پایه ، زیست فناوری و علوم پزشکی ، عمران ، معماری و هنر ، علوم پزشکی ، مواد و متالوژی از گروه های این جشنواره است .

هشتصد و نود و دو طرح از طرح های ارسالی به دبیرخانه این جشنواره مربوط به شرکت کنندگان داخلی و صد و هفتاد و هشت طرح مربوط به شرکت کنندگان خارجی است .

گفتنی است در این مراسم کامران دانشجو وزیر علوم ، تحقیقات و فن آوری و همچنین نسرین سلطانخواه معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور و جمعی دیگر از مسئولان و اساتید حضور دارند.