انتخاب کاپیتان پرسپولیس دموکراتیک بود/ تقدیر از حرکت دایی

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی که جمعه شب در جمع بازیکنان پرسپولیس در اردوی این تیم درهتل المپیک سخن می‌گفت با اشاره به حاشیه‌سازی‌های که برای انتخاب کاپیتان این تیم ایجاد شد، ضمن بیان مطلب فوق افزود: انتخاب کاپیتان تیم از اختیارات سرمربی تیم است که علی دایی به شکلی دموکراتیک به بازیکنان واگذار کرد. این حرکت قابل تقدیر و تازه‌ای است که در تاریخ باشگاه پرسپولیس ثبت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی می‌خواستند انتخاب کاپیتانی در پرسپولیس را زیر سئوال ببرند و حرکتی را که باید از آن به عنوان حرکتی ماندگار و خوب یاد شود را با اما و اگر‌هایی مواجه کنند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در این خصوص اضافه کرد: کاپیتانی تیم، رکنی از باشگاه است که در تیم ما با نظر جمع درباره آن تصمیم‌گیری شد. شاید اگر علی دایی، خودش در این باره تصمیم می‌گرفت صحبت‌هایی مطرح می‌شد اما سرمربی تیم، حق خودش را به بازیکنان و نظر جمع واگذار کرد.

وی کسب عنوان کاپیتانی پرسپولیس را به سپهر حیدری تبریک گفت و تصریح کرد: حیدری پیش از پیوستن به پرسپولیس، سال‌ها کاپیتان ذوب‌آهن بود و به لحاظ تحصیلات، شخصیت و سن و سال این قابلیت را داشت. ما باید از این حرکت حمایت کرده و کمک کنیم تیم پرسپولیس به شرایط خوبی برسد.

کاشانی از حضور و عملکرد غلامرضا رضایی و محمد نوری در تیم‌ملی فوتبال کشورمان تقدیر کرد و گفت: حضور و عملکرد بازیکنان ما در تیم‌ملی نشان از عملکرد خوب کادرفنی و بدنسازی پرسپولیس داشت. امیدواریم هرچه زودتر وضعیت تیم‌ملی مشخص شود و ما تیمی را در حد نام بزرگ ایران و مردم کشورمان داشته باشیم.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و صنعت نفت آبادان از هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ باشگاه‌های کشور ساعت 15:45 امروز در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.