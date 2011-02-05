پیمانکاران بومی گلستان حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود صبح شنبه در همایش سراسری مشاوران و پیمانکاران استان افزود: هم اندیشی مدیران و نمایندگان عوامل نظام فنی و اجرایی استان موجب همدلی و نقد منصفانه مشکلات طرحهای عمرانی و ارائه و پیگیری راهکارهای عملی در زمینه رفع آنها خواهد شد.

وی بر تعامل سه رکن جامعه عمرانی یعنی مشاور، پیمانکار و کارفرما به جهت ارتقای سطح کیفی پروژه ها و ساخت و سازها و رسیدن به اهداف مطلوب اجرایی در استان با تقویت نگاه برد-برد بین طرفین تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: شورای فنی استان برای رفع مشکلات فنی دستگاههای اجرایی و بررسی پروژه های عمرانی و برطرف کردن دغدغه های جامعه مشاور و پیمانکار استان در برنامه کار شورای فنی استان اهتمام جدی داشته باشد.

دادبود اظهار داشت: معاون امور عمرانی استاندار بر تقویت و ارتقا پیمانکاران و مشاوران، اجرای دقیق قوانین و مقررات، توزیع عادلانه کارها با همکاری تشکل های صنفی، لزوم تشکیل هرچه سریعتر نمایندگی جامعه مهندسان مشاور استان و برگزاری دوره های آموزشی کاربردی برای عوامل اجرایی استان تاکید کرد.