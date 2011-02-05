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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۰۲

نیکزاد:

وزیر مسکن به تعاونیهای کم کار مسکن مهر هشدار داد

وزیر مسکن به تعاونیهای کم کار مسکن مهر هشدار داد

کرج - خبرگزاری مهر: وزیر مسکن و شهرسازی به برخی تعاونی ها که از شش ماه پیش زمین رایگان درقالب طرح ملی مسکن مهر دریافت کرده اما پس از گذشت ماهها، فقط با انجام مرحله گودبرداری آن را رها کرده اند، هشدار داد با کم کاریها برخورد می شود.

علی نیکزاد در نشست کارگروه مسکن مهر در جمع خبرنگاران گفت: برخی تعاونی ها از شش ماه پیش زمین رایگان درقالب طرح ملی مسکن مهر دریافت کرده اند اما پس ازگذشت ماهها، فقط با انجام مرحله گودبرداری آن را رها کرده اند و در شهر جدید هشتگرد 80 هزار واحد مسکونی مهر در دست ساخت است.

وی افزود: بلوکه کردن زمین و تسهیلات اعتباری، نباید در این طرح بزرگ رخ دهد، البته شمار این تعاونی ها بسیار اندک است.

این مسئول بیان کرد: تعاونی های کم کار در این بخش، از امروز به مدت یک هفته مهلت دارند نسبت به روشن کردن اوضاع خود اقدام کنند و در غیر این صورت دولت وارد عمل خواهد شد و با آنها برخورد می کند.

وی افزود: کم کاری و فرصت سوزی در طرح بزرگ مسکن مهر که با هدف تامین مسکن برای خانواده های کم درآمد طراحی و اجرا شده، به لحاظ شرعی و قانونی بی معنی است.

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: اغلب تعاونی ها و انبوه سازان شاغل در طرح مسکن مهر با جدیت طرح ها را دنبال می کنند.

وی افزود: مهلت افتتاح بسیاری از پروژه های مسکن مهر از زمان آغاز عملیات، یکسال برآورد شده است.

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: سازندگان مسکن مهر از پرداخت مالیات ساخت معاف هستند و بیمه واحدهای مسکونی هم به ازای هر واحد، هفت هزار تومان اعلام شده است که در قالب سه  مرحله و ظرف یکسال دریافت می شود.

نیکزاد بیان کرد: رایزنی ها برای ارائه تسهیلات بیشتر در زمینه بیمه، وام بانکی و خدمات فنی مهندسی به سازندگان مسکن مهر با دستگاههایی اجرایی کشور در حال انجام است.

کد مطلب 1245809

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