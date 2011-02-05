فرود عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به افزایش صادرات استان اصفهان در 10 ماهه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل، افزود: ارزش صادرات استان اصفهان تا پایان دی‌ماه سال جاری، به صورت دقیق به 728 میلیون و 618 هزار دلار رسیده که افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به میزان کالای صادر شده از گمرکات استان اصفهان، اظهار داشت: تا پایان دی‌ماه سال جاری 818 هزار و 866 تن کالا از گمرکات این استان به کشورهای هدف صادر شده است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره به افزایش صادرات این استان در 10 ماهه نخست سال جاری، تصریح کرد: صادرات استان اصفهان در 10 ماهه اول سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته 24 درصد از نظر ارزش افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه میزان صادرات کالا از گمرکات استان اصفهان در سال‌جاری، همواره با افزایش و رشد روبه رو بوده است، اضافه کرد: کالاهای صادراتی استان اصفهان در 10 ماهه نخست سال، از نظر وزنی شش درصد افزایش داشته است.

عسگری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به واردات کالا از دیگر کشورها به گمرکات استان اصفهان، بیان داشت: در همین مدت سپری شده از سال جاری، واردات کالا از کشورهای دیگر به استان اصفهان رشد هشت درصدی داشته است.

وی به ارزش واردات کالا به گمرکات استان اصفهان اشاره کرد و گفت: در 10 ماهه نخست سال جاری، 284 هزار و 703 تن کالا به ارزش 372 میلیون و 523 هزار دلار وارد گمرکات استان اصفهان شده است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان با تاکید بر اینکه میزان واردات کالا به گمرکات استان اصفهان به نسبت مدت مشابه سال‌ گذشته، از افزایش بی‌سابقه‌ و بسیار زیادی برخوردار بوده است، ادامه داد: واردات کالا به گمرکات استان اصفهان در 10 ماهه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته، 285 درصد افزایش وزنی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به افزایش ارزش ریالی و ارزی واردات استان اصفهان تا پایان دی‌ماه سال جاری، افزود: کالاهای وارد شده به گمرکات استان اصفهان، هشت درصد نیز به لحاظ ریالی و ارزشی افزایش داشته است.

عسگری همچنین با اشاره به سهم بخشهای مختلف در میزان صادرات کالاها از گمرکات استان اصفهان، اظهار داشت: کالاهای صنعتی و شیمیایی 97 درصد وزن و 65 درصد ارزش کالاهای صادر شده از گمرکات استان اصفهان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی تصریح کرد: کالاهای بخش صنعتی و شیمیایی با ثبت رکورد صادرات خود از گمرکات استان اصفهان در صادرات غیرنفتی، نخستین کالاهای صادر شده از استان اصفهان به مقصد کشورهای هدف بوده‌اند.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان با بیان اینکه صنایع دستی، در رتبه دوم صادرات کالا از گمرکات این استان جای گرفته‌اند، اضافه کرد: کالاهای صنایع دستی شامل فرش دستباف، مصنوعات گرانبها نظیر طلا و نقره و دیگر صنایع دستی استان اصفهان هم 29 درصد صادرات استان اصفهان را به لحاظ ارزش به خود اختصاص داده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به واردات کالا از کشورهای دیگر به گمرکات استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: شمش آهن، ماشین‌آلات صنعتی، لوازم صنعتی و مواد اولیه پلاستیک از جمله مهمترین کالاهای وارداتی به گمرکات استان اصفهان است.

عسگری با اشاره به ارزش واردات کالاهای مختلف به گمرکات استان اصفهان، ادامه داد: شمش آهن با 128 میلیون و 539 هزار دلار، لوازم صنعتی برقی با 19 میلیون و 718 هزار دلار، مواد اولیه پلاستیک با چهار میلیون و 763 هزار دلار و ماشین‌آلات صنعتی با 75 میلیون و 539 هزار دلار بیشترین کالاهای وارد شده از کشورهای مختلف به گمرکات استان اصفهان را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به کشورهای صادر کننده کالا به گمرکات استان اصفهان، گفت: بیشترین کالاهای وارداتی به گمرکات استان اصفهان از کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، ژاپن و چین بوده است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره به ارزش صادرات هر یک از کشورهای صادر کننده کالا به مقصد گمرکات استان اصفهان، افزود: کشور ترکیه با صادرات 100 میلیون و 253 هزار دلار بیشترین کالا را به گمرکات استان صادر کرده و کشور امارات متحده عربی نیز با 54 میلیون و 23 هزار دلار در رتبه دوم کشورهای وارد کننده کالا به استان اصفهان جای گرفته است.