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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۱۱

شناسایی مشکلات موجب رسیدن به اهداف طرح های عمرانی است

شناسایی مشکلات موجب رسیدن به اهداف طرح های عمرانی است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر فنی استانداری گفت: شناسایی مشکلات و معضلات طرحهای عمرانی و بیان دیدگاهها و مشکلات صنفی پیمانکاران و مشاوران استان موجب رسیدن به اهداف مطلوب در اجرای پروژه های استانی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا عباس زاده صبح شنبه در نشست این شورا به برخی مصوبات این جلسه از جمله ارجاع پروژه های عمرانی مطالعاتی و اجرایی توسط دستگاههای اجرایی استان به شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران استانی در اولویت، نظارت دقیق دفتر فنی استانداری بر پروژه های ارجاع شده به پیمانکاران و مشاوران غیر بومی و... اشاره کرد.

دبیر شورای فنی استان و رئیس گروه مشاوران و پیمانکاران استانداری نیز در این جلسه گفت: خواسته های عوامل نظام فنی و اجرایی استان توسط دبیرخانه شورای فنی پیگیری می شود.
 
هادی کلانتری افزود: تمام مطالب مطروحه در این همایش در اسرع وقت در دبیرخانه شورای فنی استان بررسی و دسته بندی خواهد شد و پیگیری آنها با کمک صنوف مشاورین و پیمانکاران استان در دستور کار شورا و کمیته های تخصصی آن قرار خواهد گرفت.
 
وی اظهار داشت: به منظور تداوم هم اندیشی و تبادل نظرات ارکان نظام فنی اجرایی استان، جلسه شورا با حضور مشاوران و پیمانکاران استان به صورت فصلی (هر چند ماه یکبار) تشکیل و در جلسه آتی دبیرخانه شورا گزارش اقدامات صورت گرفته از بررسی موارد مطروحه در این جلسه را گزارش خواهد داد.
کد مطلب 1245811

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