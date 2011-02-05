به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای تیم‌های داماش و ارتعاشات صنعتی نخستین دیدار از فصل جاری مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور است که در سالن کارگران رشت برگزار می‌شود. این دیدار چهارشنبه هفته جاری و در چارچوب هفته نهم (هفته دوم مرحله برگشت) برگزار خواهد شد.

پیش از آغاز مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور سالن کارگران رشت به دلیل مشکلاتی که از نظر کفپوش، نور و جایگاه تماشاگران داشت از سوی فدراسیون غیراستاندارد تشخیص داده شد و به همین دلیل تیم داماش تمام دیدارهای خانگی خود در نیم فصل نخست لیگ برتر را در خانه والیبال تهران برگزار کرد. اما به دنبال رسیدگی به مشکلات و امکانات سالن کارگران رشت از این هفته، این سالن محل برگزاری دیدارهای نماینده گیلان است.

تیم داماش گیلان سال گذشته دیدارهای خانگی خود در رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور را در سالن عضدی برگزار می‌کرد اما این سالن امسال برای برگزاری دوباره این رقابت‌ها غیراستاندارد تشخیص داده شد و به همین دلیل مسئولان باشگاه داماش سالن کاگران را برای برگزاری دیدارهای خود اجاره کردند. این سالن با ظرفیت 1500 تماشاگر برای مدت پنج سال در اجاره باشگاه داماش است.