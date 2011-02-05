اعلام جزئیات دریافت و رفع نقص کارت کنکور کارشناسی ارشد در18 بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان ثبت‌نام کننده در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 90 و شانزدهمین دوره المپیاد علمی - دانشجویی کشور می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org از جزئیات چگونگی دریافت کارت خود مطلع شوند.

تاریخ، نحوه پرینت کارت و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه 18 بهمن بر روی سایت سازمان سنجش قرار داده می‌شود و در نشریه پیک سنجش روزهای دوشنبه 18 و 25 بهمن نیز منتشر می شود.

کارتهای ورود به جلسه آزمون برای کلیه داوطلبان آزمون مذکور از روز دوشنبه 25 بهمن بر روی سایت سازمان سنجش و آموزش کشور منتشر می شود و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد باید در فرصت تعیین شده نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه آزمون خود اقدام کنند. شهرستان محل برگزاری آزمون و آدرس حوزه امتحانی مربوط در ذیل کارت ورود به جلسه آزمون هر داوطلب درج شده است.

آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 90 در صبح و بعدازظهر روزهای 27، 28 و 29 بهمن در 40 شهر مختلف کشور و در 142 کد رشته امتحانی برگزار می شود.

به گزارش مهر، 870 هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد سال 90 ثبت نام کرده اند و حدود 80 هزار نفر نیز در دو رشته ثبت نام کردند.