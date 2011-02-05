شبکه آب 20 شهر گلستان اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر علیمرادی صبح شنبه در حاشیه اجرای طرح های فجر این شرکت افزود: حفر و تجهیز چاه شماره 1و2 لمسک گرگان، حفر و تجهیز چاه خیابان شهید بهشتی گرگان ، اجرای تفکیک زون و اصلاح و توسعه گرگان از جمله طرح های فجر این شرکت است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری گلستان از افتتاح 12 پروژه این شرکت در دهه فجر امسال خبر داد.

وی افزود: برای بهره‌برداری از این تعداد پروژه، بالغ بر 321 میلیارد و 719 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و ملی شرکت هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان گلستان گفت: کلنگ زنی پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر آق قلا همزمان با آغاز دهه فجر انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر آق قلا،با اعتباری بالغ بر 250 میلیارد میلیون ریال از مهمترین پروژه ها در سالجاری بشمار می رود.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری گلستان ادامه داد: حفر و تجهیز چاه بابا کردی شهر علی آباد، احداث مخزن و خط انتقال آب آشامیدنی دو هزار مترمکعبی مینودشت، حفر وتجهیز سه حلقه چاه آب شرب مینودشت و حفروتجهیز چاه آب شرب نگین شهر از دیگر این پروژه‌ها است.