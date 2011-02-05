۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۱۴

شبکه آب 20 شهر گلستان اصلاح شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان گفت: شبکه آب آشامیدنی 20 شهر استان به طول 65 کیلومتر همزمان با دهه فجر اصلاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر علیمرادی صبح شنبه در حاشیه اجرای طرح های فجر این شرکت افزود: حفر و تجهیز چاه شماره 1و2 لمسک گرگان، حفر و تجهیز چاه خیابان شهید بهشتی گرگان ، اجرای تفکیک زون و اصلاح و توسعه گرگان از جمله طرح های فجر این شرکت است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری گلستان از افتتاح 12 پروژه این شرکت در دهه فجر امسال خبر داد.

وی افزود: برای بهره‌برداری از این تعداد پروژه، بالغ بر 321 میلیارد و 719  میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و ملی شرکت هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان گلستان گفت: کلنگ زنی پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر آق قلا همزمان با آغاز دهه فجر انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر آق قلا،با اعتباری بالغ بر 250 میلیارد میلیون ریال از مهمترین پروژه ها در سالجاری بشمار می رود.
 
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری گلستان ادامه داد: حفر و تجهیز چاه بابا کردی شهر علی آباد، احداث مخزن  و خط انتقال آب آشامیدنی دو هزار مترمکعبی مینودشت، حفر وتجهیز سه حلقه چاه آب شرب مینودشت و حفروتجهیز چاه آب شرب نگین شهر از دیگر این پروژه‌ها است.

کد مطلب 1245817

