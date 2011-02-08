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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۰۶

وحید هاشمیان:

مدیون کسانی هستیم که از خاک وطن دفاع کردند

مدیون کسانی هستیم که از خاک وطن دفاع کردند

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس گفت: همه ما در قبال ایثار و فداکاری کسانی که در جنگ تحمیلی از خاک ایران دفاع کردند وظیفه سنگینی به دوش داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز 23 بهمن سال 1365، مسابقه فوتبال بین دو تیم منتخب جوانان ایلام و منتخب چوار در حال برگزاری بود که هواپیماهای بعثی زمین بازی را بمباران کردند و در این حادثه 15 نفر از ورزشکاران، داوران، مربیان و تماشاگران به شهادت رسیدند.

وحید هاشمیان در دیدار با اعضای ستاد یادواره شهدای زمین فوتبال چَوار ایلام گفت: بسیاری از جوانان ما بعد از جنگ به دنیا آمدند و شاید آن دوران را به یاد نیاورند ولی همه ما مدیون خون شهدا هستیم و در قبال ایثار و فداکاری آنان وظیفه سنگینی داریم.

وی افزود: زمانی که عراق به کشورمان حمله کرد، این بزرگان بدون هیچ چشمداشتی از مرزهای کشور دفاع کردند و نگذاشتند کشور ما به اشغال رژیم بعثی در بیاید و جان خود را در راه حفظ وطن فدا کردند.

در این جلسه که به مناسبت دهه فجر و در آستانه 23 بهمن به همت باشگاه فرهنگی - ورزشی پرسپولیس برگزار شد، سایر بازیکنان نیز به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

کد مطلب 1245818

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