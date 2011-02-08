مدیون کسانی هستیم که از خاک وطن دفاع کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، روز 23 بهمن سال 1365، مسابقه فوتبال بین دو تیم منتخب جوانان ایلام و منتخب چوار در حال برگزاری بود که هواپیماهای بعثی زمین بازی را بمباران کردند و در این حادثه 15 نفر از ورزشکاران، داوران، مربیان و تماشاگران به شهادت رسیدند.

وحید هاشمیان در دیدار با اعضای ستاد یادواره شهدای زمین فوتبال چَوار ایلام گفت: بسیاری از جوانان ما بعد از جنگ به دنیا آمدند و شاید آن دوران را به یاد نیاورند ولی همه ما مدیون خون شهدا هستیم و در قبال ایثار و فداکاری آنان وظیفه سنگینی داریم.

وی افزود: زمانی که عراق به کشورمان حمله کرد، این بزرگان بدون هیچ چشمداشتی از مرزهای کشور دفاع کردند و نگذاشتند کشور ما به اشغال رژیم بعثی در بیاید و جان خود را در راه حفظ وطن فدا کردند.

در این جلسه که به مناسبت دهه فجر و در آستانه 23 بهمن به همت باشگاه فرهنگی - ورزشی پرسپولیس برگزار شد، سایر بازیکنان نیز به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.