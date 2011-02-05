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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۰۲

رجا اعلام کرد:

آغاز فروش اینترنتی بلیت قطارهای مسافری نوروز از فردا

آغاز فروش اینترنتی بلیت قطارهای مسافری نوروز از فردا

مدیر عامل رجا با اعلام اینکه فروش بلیت قطارهای مسافری برای نوروز 90 از ساعت 16 روز یکشنبه 17 بهمن ماه 89 آغاز خواهد شد، از اختصاص 25 درصد کل ظرفیت قطارهای مسافری به صورت اینترنتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر بختیاری با اعلام این خبر گفت: فروش اینترنتی بلیت قطارهای مسافری در تاریخ 17 بهمن ماه 89 برای محورهای شمال، شمال‌غرب، آذربایجان و همچنین قطارهای کمربندی ساری-مشهد، قزوین-مشهد، تبریز-مشهد، زنجان-مشهد، کرج-مشهد و بالعکس می‌باشد.

وی ادامه داد: بر این اساس ساعت 16 مورخ 18 بهمن ماه بلیت محورهای جنوب، جنوب‌شرق و قطارهای اهواز-مشهد، اراک-مشهد، قم-مشهد، کاشان-مشهد، اصفهان-مشهد، شیراز-مشهد، یزد-مشهد، بندرعباس-مشهد، کرمان-مشهد و بالعکس به صورت اینترنتی به فروش می‌رسد.

مدیر عامل شرکت قطار های مسافری (رجا) خاطر نشان کرد : در 19 بهمن ماه ساعت 16 نیز ، فروش اینترنتی بلیت برای قطارهای مسافری محور خراسان، طبس، خواف و بالعکس آغاز می‌شود.

بختیاری اظهار داشت : فروش امسال بلیت‌های نوروزی به دوره زمانی 25 اسفند 89 لغایت 15 فروردین90 اختصاص دارد و هر کاربر اینترنتی امکان خرید تا مبلغ سه میلیون و 250 هزار ریال و حداکثر برای 6 نفر رفت و برگشت را خواهد داشت.

وی گفت: به دلیل کنترل و جلوگیری از ورود دارندگان بلیت غیر همنام به سکوها و سوار شدن به قطار، لازم است کاربران گرامی در ورود اطلاعات خصوصاً مشخصات فردی مسافر دقت کنند.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت رجاء از متقاضیان خرید بلیت قطار درخواست کرد : برای خرید بلیت قطار به صورت اینترنتی، از قبل باید در سایت جدید فروش این شرکت به نشانی: http://ticket2.raja.ir ثبت نام کرده و کد کاربری جدید دریافت کرده باشند.

وی خاطر نشان کرد: متقاضیان خرید بلیت جهت کسب اطلاعات بیشتر یا اعلام انتقادات و شکایات می‌توانند در طول شبانه روز با سامانه ارتباط با مشتری این شرکت با تلفن 139 یا پیامک 3000139 ارتباط برقرار کرده یا به سایت اینترنتی رجاء مراجعه کنند.

کد مطلب 1245821

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