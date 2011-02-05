آغاز فروش اینترنتی بلیت قطارهای مسافری نوروز از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر بختیاری با اعلام این خبر گفت: فروش اینترنتی بلیت قطارهای مسافری در تاریخ 17 بهمن ماه 89 برای محورهای شمال، شمالغرب، آذربایجان و همچنین قطارهای کمربندی ساری-مشهد، قزوین-مشهد، تبریز-مشهد، زنجان-مشهد، کرج-مشهد و بالعکس میباشد.
وی ادامه داد: بر این اساس ساعت 16 مورخ 18 بهمن ماه بلیت محورهای جنوب، جنوبشرق و قطارهای اهواز-مشهد، اراک-مشهد، قم-مشهد، کاشان-مشهد، اصفهان-مشهد، شیراز-مشهد، یزد-مشهد، بندرعباس-مشهد، کرمان-مشهد و بالعکس به صورت اینترنتی به فروش میرسد.
مدیر عامل شرکت قطار های مسافری (رجا) خاطر نشان کرد : در 19 بهمن ماه ساعت 16 نیز ، فروش اینترنتی بلیت برای قطارهای مسافری محور خراسان، طبس، خواف و بالعکس آغاز میشود.
بختیاری اظهار داشت : فروش امسال بلیتهای نوروزی به دوره زمانی 25 اسفند 89 لغایت 15 فروردین90 اختصاص دارد و هر کاربر اینترنتی امکان خرید تا مبلغ سه میلیون و 250 هزار ریال و حداکثر برای 6 نفر رفت و برگشت را خواهد داشت.
وی گفت: به دلیل کنترل و جلوگیری از ورود دارندگان بلیت غیر همنام به سکوها و سوار شدن به قطار، لازم است کاربران گرامی در ورود اطلاعات خصوصاً مشخصات فردی مسافر دقت کنند.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت رجاء از متقاضیان خرید بلیت قطار درخواست کرد : برای خرید بلیت قطار به صورت اینترنتی، از قبل باید در سایت جدید فروش این شرکت به نشانی: http://ticket2.raja.ir ثبت نام کرده و کد کاربری جدید دریافت کرده باشند.
وی خاطر نشان کرد: متقاضیان خرید بلیت جهت کسب اطلاعات بیشتر یا اعلام انتقادات و شکایات میتوانند در طول شبانه روز با سامانه ارتباط با مشتری این شرکت با تلفن 139 یا پیامک 3000139 ارتباط برقرار کرده یا به سایت اینترنتی رجاء مراجعه کنند.
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