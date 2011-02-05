مرتضی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فضاهای آموزشی بهره بردای شده 400 هزار متر مربع زیر بنا دارند، افزود: در قالب این پروژه ها دو هزار و 500 کلاس درس نیز راه اندازی می شود.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش افزود: بیشتر فضاهای آموزشی مورد بهره برداری در استانهای کرمان و هرمزگان هستند که با مقاومت و استحکام کافی ساخته شده اند.

وی همچنین درباره کمکهای خیرین مدرسه ساز گفت: از مجموع 745 میلیارد تومان تعهد خیرین برای ساخت مدرسه در سال 1389 تا کنون 243 میلیارد تومان از آن محقق شده است و امیدواریم تا آغاز جشنواره خیرین مدرسه ساز در اردیبهشت سال 1390 بقیه کمک ها نیز محقق شود.

به گفته رئیسی، به طور متوسط در هر سال حدود 18 درصد از پروژه های مدرسه سازی با کمک خیرین ساخته و به بهره برداری می رسند.