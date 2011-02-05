به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمد زاده عصر جمعه در مراسم افتتاح چند پروژه عمرانی در شهرستان ممسنی گفت: تاکید رهبر معظم انقلاب بر افزایش کار و تلاش در کشور است که در این راستا در استان فارس از دهه فجر سال قبل تاکنون به طور متوسط روزانه 50 میلیارد ریال پروژه در این استان به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: امروز استان فارس به یک کارگاه سازندگی تبدیل شده که در این خصوص افتتاح کارخانه ایران خودرو با تولید آزمایشی 14 خودرو پژو پارس دردهه فجر یکی از مهمترین پروژه های استان محسوب می شود.

استاندار فارس تصریح کرد : در مسیر توسعه صنعتی استان برای اولین بار در کشور کارخانه فولاد بخش خصوصی راه اندازی خواهد شد که با توسعه چنین صنایعی اقتصاد استان متوازن می شود.

احمدزاده با بیان اینکه رشد صنعتی از بروز برخی از مشکلات جلوگیری خواهد کرد، ادامه داد: طی چندین سال گذشته استان فارس به واسطه کشاورزی بودن اقتصاد خود مشکلات زیادی را تجربه کرده که از جمله آن بدهکاری 500 تا 600 میلیارد تومانی کشاورزان به دلیل خشکسالی به بانکها بوده است در حالیکه امروز ما در این بخش نیز به دنبال صنعتی شدن کشاورزی هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود پتانسیلهای قوی در فارس گفت: در گذشته بحث صنعتی شدن استان بطور جدی پیگیری نشد در حالیکه این استان در بحث معادن و ذخایر وضعیت مطلوبی در کشور دارد.

احمدزاده آینده استان را درخشان دانست و تاکید کرد: آینده فارس بهتر و شکوفاتر خواهد بود چراکه فارس در دو بحث نیروی انسانی و ذخایر زیرزمینی از پتانسیلهای بالایی برخوردار است.

استاندار فارس ادامه داد : این استان از نخبه خیزترین استانهای کشور است که حدود 800 تا 900 نخبه با وجود مساعد بودن زمینه های خروج آنها از کشور تمام تلاش خود را برای سربلندی ایران و استان فارس به کار گرفته اند.

840 پروژه عمرانی در فارس به بهره برداری می رسد

استاندار فارس در پایان این سفر شهرستانی در جمع خبرنگاران گفت: در دهه فجر امسال 840 پروژه عمرانی و طرحهای صنعتی با اعتباری بالغ بر 800 میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.

احمدزاده با اشاره به برخی از پروژه های بزرگ در حال اجرا نیز افزود : فولاد پاسارگاد ساخت اولین شهرک فولاد کشور و فولاد اقلید به عنوان صنایع بالادستی در استان در حال ساخت هستند که با راه اندازی این صنایع به غیر از توسعه صنعتی شاهد رفع مشکل بیکاری نیز خواهیم بود.

وی در خصوص آخرین وضعیت راههای استان نیز گفت: برخی از پروژه ها مثل آزادراه شیراز - اصفهان و آزاد راه بوشهر به شیراز حداکثر طی سه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید و همچنین راه آهن فارس به خوزستان نیز در حال اجراست.

احمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه های به بهره برداری رسیده در شهرستان ممسنی گفت: در این سفر9 کیلومتر از پروژه مسیر میشان به گناوه با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 200 میلیون تومان، مجتمع آبرسانی روستایی با اعتباری بالغ بر پنج هزار و700 میلیون ریال ، گازرسانی به هفت روستا، راه اندازی دستگاه سی تی اسکن بیمارستان حضرت ولی عصر و شهرداری خومه زار افتتاح شد.