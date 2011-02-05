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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۲۵

با آغاز جشنواره تئاتر فجر/

گروه عکاسی تئاتر "هفت" نمایشگاه خود را برپا می‌کند

گروه عکاسی تئاتر "هفت" نمایشگاه خود را برپا می‌کند

گروه عکاسی تئاتر "هفت" از 20 تا 30 بهمن ماه و همزمان با برگزاری بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر دومین نمایشگاه عکاسی خود را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نمایشگاه گروه عکاسی تئاتر "هفت" که سال گذشته اولین نمایشگاه خود را همزمان با بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر برگزار کرد، از 20 تا 30 بهمن‌ماه در گالری خارک برگزار می‌شود. در این نمایشگاه عکس‌هایی از نمایش‌های اجرا شده از جشنواره بیست و هشتم تا جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر به نمایش گذاشته می‌شوند.

علی حدادی‌اصل، مثیم میرزنده‌دل، محمدمهدی زابلی، علیرضا ثامنی، حسین گلیا، سیدموسی هاشم‌زاده و محمد محبی عکاسان گروه عکاسی تئاتر "هفت" هستند. در این نمایشگاه از آثار مختلف نمایشی از کارگردان‌هایی چون قطب‌الدین صادقی، آتیلا پسیانی،‌ همایون غنی‌زاده و کیومرث مرادی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه گروه عکاسی تئاتر "هفت" چهارشنبه 20 بهمن‌ماه از ساعت 17 تا 22 در گالری خارک واقع در خیابان خارک برگزار می‌شود.

 

کد مطلب 1245827

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