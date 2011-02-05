بزرگترین پل شمال کشور در ساری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاح این طرح که با مشارکت شهرداری ساری و شورای اسلامی این شهر در مدت 14 ماه به بهره برداری رسید مسئولان ارشد استانی، نمایندگان مردم ساری در مجلس شورای اسلامی و مسئولان شهری حضور داشتند.

این پل دارای 800 متر طول و 26 متر عرض است.

زمان شروع این پروژه اول آذر ماه 1388 و پایان آن در دهه فجر امسال بوده است.

2.5 میلیارد تومان برای اجرای این پروژه اختصاص یافته و هشت میلیارد تومان نیز هزینه تملک پروژه فوق شده است.

رحیمی قرار است تا ساعتی دیگر سد البرز (آیت الله صالحی مازندرانی) را که حدود 14 سال برای ساخت آن زمان برده افتتاح کند.