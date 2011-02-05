جشنواره بین المللی تئاتر فجر در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این جشنواره برای اولین بار در پس از انقلاب در گلستان اجرا شده است.

نمایش های اتللو، درباره ماهان، مقتل، قصه های من و تو و رستم شاهنامه، روال عادی و کسوف در این دوره جشنواره در گرگان به روی صحنه می روند.

ایرناپرلووا، یعقوب صدیق جمالی، محمودرضا رحیمی، مریم معترف، محمدرضا خاکی و ایوب آقاخانی کارگردانی نمایش های ذکر شده را برعهده دارند.

زمان اجرای این نمایشها از شامگاه شنبه (امروز) ساعت 18 و 30 دقیقه در سالن اصلی تالار فخرالدین اسعد گرگانی است و هر روز یک نمایش به روی صحنه می رود.

جلسه نقد و بررسی این آثار نیز هر شب ساعت 20 و 30 تا 21 و 30 دقیقه در سالن فرهنگ تالار فخرالدین اسعد گرگانی برپا می شود.



اختتامیه این دوره جشنواره در گلستان ساعت 18 پنجشنبه هفته جاری است.