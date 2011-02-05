حسین معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن یادآوری اینکه تیم داماش تاکنون متحمل سه شکست در رقابت‎های والیبال لیگ برتر شده است، اظهارداشت: در مورد وضعیت تیم و آخرین شکستی که داشتیم با مسئولان باشگاه و بازیکنان جلسه برگزار کرده و صحبت‎های زیادی انجام دادیم. اما واقعا مشکل اصلی تیم معلوم نیست!

وی تصریح کرد: موضوع مبهم اینجاست که بازیکنان در جریان تمرینات هیچ مشکلی ندارند اما در جریان بازی نمی‌توانند آنچه را که از آنها می‌خواهیم، اجرا کنند. فشار برای پیروزی داماش زیاد است. بازیکنان از نظر فردی خیلی خوب این فشار را تحمل می‎کنند اما در قالب تیمی از عهده آن به خوبی برنیامده‎اند.

سرمربی تیم والیبال داماش گیلان با اشاره به شکست این تیم در دیدار با دانشگاه آزاد تاکید کرد: این آخرین فرصت ما برای شکست خوردن بود. دیگر نباید ببازیم چون مشکلی حاد و خاصی نداریم که به خاطر آن متحمل شکست‌های دیگری هم شویم. خصوصا اینکه توقعات از داماش و پیروزی این تیم بالاست.

معدنی خاطرنشان کرد: انتظارات نسبت به پیروزی تیم منطقی و به جاست. البته مسئولان باشگاه داماش به طور کامل در جریان وضعیت تیم والیبال این باشگاه و اوضاع و احوال آن قرار دارند. امیدوارم از همین هفته که برای نخستین‌بار می‎توانیم در سالن رشت دیدار خانگی خود را برگزار کنیم، در جهت عملکرد همراه با نتیجه‎گیری خوب عمل کنیم.

وی به حضور پنج بازیکن ملی‌پوش در ترکیب تیم داماش اشاره کرد و گفت: شاید یکی از مشکلات ما حضور همین تعداد ملی‌پوش در ترکیب تیم باشد. به هر حال آنها از نظرجسمی و روحی خسته هستند. ضمن اینکه زود آزرده می‎شوند و از هم می‌پاشند.

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سرمربی تیم والیبال داماش در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: فکر نمی‎کنم این موضوع برای بازیکنان آزاردهنده باشد. در این مورد و حجمه انتقاداتی که از تیم ملی شد با بازیکنانم صحبت کردم. اما خوشبختانه این مسئله ارتباطی با عملکرد آنها نداشته است.

معدنی گفت: اگر قرار باشد در این شرایط کسی آسیب بییند و ناراحت شود، آن فرد باید من باشم. به هر حال سخت است که با تمام وجود و خالصانه کار کنی، انرژی صرف کنی اما در نهایت کارت را کوچک جلوه دهند. اما من هم با این شرایط کنار می‌آیم چون در این ورزش بزرگ شده‌ام. ضمن اینکه امیدوارم تاریخ همه واقعیت‌ها را نشان دهد.