صهیونیستها دسترسی نمازگزاران به مسجد الاقصی را محدود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، شیخ محمد حسین مفتی اعظم قدس و فلسطین اظهار داشت که دیروز جمعه 15 بهمن‌ماه پلیس رژیم صهیونیستی مانع حضور هزاران نفر از فلسطینی‌ها در نمازجمعه مسجد الاقصی شد.

حسین اظهار داشت که نیروهای پلیس صهیونیستی تنها به مردان بالای 50 سال با داشتن کارت شناسایی صهیونیستی برای ورود به مسجد و اقامه نماز جمعه مجوز دادند و برای حضور زنان مانعی وجود نداشت.

پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته مردم درنظر داشتند در حمایت از مردم مصر پس از نماز جمعه راهپیمایی کنند. از این رو نیروی پلیس گسترده‌ای در شهر قدس پراکنده شد تا از هر تجمعی جلوگیری شود.

پلیس رژیم صهیونیستی افزود که طرفداران جنبش حماس درنظر داشتند علیه دولت مبارک و به نشانه انسجام با تظاهرات‌کنندگان مصری راهپیمایی کنند.