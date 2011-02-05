تصاویر ملاقات سنگ آسمانی با زمین / زمین تهدید نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر سنگ آسمانی CQ 2011 که قطری برابر یک متر دارد یکی از نزدیکترین اجرام غیر خطرناک در فهرست سیارکهای زمین به شمار می رود که توانسته نزدیکترین عبور را از سطح زمین به ثبت برساند. این جرم پیش از عبور نزدیک از کنار زمین در دسته سنگهای مدار آپولو قرار داشت که معمولا در خارج از مدار زمین در حرکتند.

در پی این عبور نزدیک که تحت تاثیر نیروی گرانش زمین رخ داده است، این سنگ کیهانی در دسته سنگهای مدار آتن قرار گرفته است، مداری که سیارکهای آن بیشتر در داخل مدار زمین حرکت می کنند.

بر اساس نمودارهایی که از حرکت این سیارک به ثبت رسیده، عبور نزدیک از کنار زمین مسیر پرواز این سیارک را در حدود 60 درجه تغییر داده است. ابعاد کوچک این نوع از اجرام، رصد آنها را دشوار می سازد اما در حدود یک میلیارد جرم در این ابعاد و حتی بزرگتر در فضای نزدیک به زمین در حرکتند که می توان انتظار داشت به صورت میانگین در طی چند هفته یکی از آنها با اتمسفر زمین برخورد کنند.

در پی برخورد اجرامی با بزرگی سیارک CQ 2011 با اتمسفر زمین، تصاویر شگفت انگیزی از سقوط گلوله های آتشین در آسمان زمین به تصویر کشیده می شود اما به ندرت پیش می آید که حتی ذراتی کوچک از این سنگهای کیهانی به سطح زمین برسند.

برنامه جستجوی آسمان کاتالینا برنامه ای از دانشگاه آریزونای آمریکا است که به منظور کنترل آسمانها برای ردیابی شهابسنگها و ستاره های دنباله دار مخرب و ارائه گزارش نزدیک شدن آنها به سطح زمین آغاز به کار کرده است.

مدتی کوتاه پس از اینکه سیارک CQ 2011 توسط این برنامه اکتشافی رصد شده و واقعی بودن آن گزارش شد، اطلاعات آن به مرکز "ماینور پلانت" در رصدخانه اخترفیزیکی اسمیتسونیان ارسال شد و گزارش نزدیک شدن جسمی به زمین که نیازمند رصدهای مداوم و کنترل است، ارائه شد. در پی انتشار این گزارش اخترشناسان به سرعت رصدهای خود را با استفاده از تلسکوپهای کنترل از راه دور "بنیاد چک مائون" آغاز کردند.

بر اساس گزارش ناسا، عبور سیارکهای کوچک و برخورد آنها با اتمسفر زمین پدیده ای بسیار رایج است همانطور که سیارک 2008 TC3 در اکتبر سال 2008 از منطقه سودان با اتمسفر زمین برخورد کرد و پیش از اینکه بتوان از آن تصویری به ثبت رساند، در اتمسفر سوخته و نابود شد.

در ادامه تصاویر و نموداری که از ملاقات نزدیک سیارک CQ 2011 با زمین به ثبت رسیده است را مشاهده می کنید:

نمودار مسیر حرکت سیارک CQ 2011 از کنار زمین، فاصله این سیارک از ماه به زمین نزدیکتر بوده است

لکه سفید درون کادر سفیدرنگ سیارک CQ 2011 است