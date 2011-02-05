به گزارش خبرنگار مهر، رایزنی خانه کتاب (موسسه مجری این جایزه) با دفتر رئیس جمهور جهت حضور او در مراسم به نتیجه رسیده است.

در این مراسم همچنین سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهمن دری معاون فرهنگی وی و نیز غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرنگی مجلس سخنرانی خواهند کرد.

مجید حمیدزاده دبیر علمی این دوره از جایزه کتاب سال هم گزارشی از روند ارزیابی آثار ارائه می‌کند.

همچنین قرار است تعدادی از برگزیدگان ایرانی و خارجی دو جایزه مذکور (جایزه کتاب سال و جایزه جهانی کتاب سال) سخنرانی کنند.

آنطور که خبرنگار مهر از دبیرخانه جایزه کتاب سال استعلام کرد، امسال 34 اثر به عنوان برگزیده دست یافته‌اند که صاحبان آنها در روز برگزاری مراسم معرفی خواهند شد.

این جایزه تعداد زیادی نیز اثر شایسته تقدیر دارد که بخش ادبیات هم در این رسته جای گرفته است.

امسال بخش ویژه‌ای هم به قرآن کریم اختصاص یافت؛ ترجمه‌هایی که از کتاب آسمانی مسلمانان بعد از انقلاب منتشر شده‌اند، در این دوره از جایزه کتاب سال در دو بخش ارزیابی شدند و قرار است در روز برگزاری مراسم، بهترینِ‌‌ آنها معرفی شوند.

بخش ایثار و شهادت هم دیگر بخش ویژه در جایزه امسال است و آثار منتخب مرتبط با این موضوع هم در مراسم اختتامیه معرفی می‌شوند.

در این دوره از جایزه کتاب سال مجموعاً حدود 20 هزار عنوان کتاب در 11 گروه اصلی و 66 گروه فرعی توسط استادان حوزه و دانشگاه ارزیابی شد.

مراسم اختتامیه بیست و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از ساعت 15 تا 17 روز سه‌شنبه (19 بهمن) در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.