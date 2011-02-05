18 سانتیمتر به سرانه فضای ورزشی گیلان اضافه می شود

رضا محمدی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درحال حاضر110 پروژه نیمه تمام ورزشی در سطح استان وجود دارد که میانگین پیشرفت این پروژه ها حدود 45 درصد است.

وی خاطر نشان کرد: در استان یک میلیون و 176 هزار متر مربع فضای ورزشی وجود دارد که 360 هزارمتر مربع قبل ازدولت نهم و دهم و 800 هزار متر مربع در دولت نهم و دهم ایجاد شده که یک انقلاب بزرگ در استان وکشور است.

مدیرکل تربیت بدنی گیلان گفت: در دور اول و دو سفر پروژه های ورزشی که مصوب شد 60 درصد این پروژه ها به اتمام رسیده و 85 درصد پروژه ها نیز اجرایی شده است.

وی تاکید کرد: تمامی این پروژه در صورت تامین اعتبار سه سال به اتمام خواهند رسید.

محمدی اصل در ادامه با اشاره به اینکه گیلان از استانهای مطرح کشور در زمینه ورزش است، یادآورشد: این امر به خوبی از تعداد ورزشکاران، قهرمانان و نشانهای ورزشی استان پیدا است.