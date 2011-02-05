آخرین وضعیت بودجه آموزش پزشکی/ بودجه آموزش سخاوتمندانه دیده شود

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بودجه های بخش آموزش علوم پزشکی در دو بخش دانشگاهی و ستادی دیده می شود که بخش عمده آن دانشگاهی بوده و به صورت سرانه آموزشی میان دانشگاهها توزیع می شود.

وی افزود: هنوز سرانه آموزشی سال 90 به طور دقیق اعلام نشده است اما بخش عمده ای از بودجه که برای آموزش تعیین کننده است، مربوط به ساختارهای توسعه ای دانشگاه ها و نیروی انسانی مخصوصاً حقوق هیئت علمی است.

محققی یادآور شد: سرانه آموزشی و بودجه علوم پزشکی باید سخاوتمندانه دیده شود چرا که این بودجه هزینه نبوده و به نوعی سرمایه گذاری است که در اعداد و ارقام بودجه ای دیده نمی شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، ارتقای سطح علمی دانشگاههای علوم پزشکی، تولیدات علمی در قالب مقالات، ارتقای فرهنگ و تحکیم میراث پزشکی و تاکید بر سلامت را از جمله مهمترین فعالیت های دانشگاه های علوم پزشکی برشمرد و گفت: این تولیدات علمی با بودجه مناسب ادامه می یابد.

به گزارش مهر، پیش از این دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با مهر با اشاره به میزان افزایش بودجه ای که از سوی معاونت بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای این وزارتخانه اعلام شده است گفت: این میزان بودجه برای وزارت بهداشت و فعالیتهایی که در این حوزه باید به ثمر برسد بسیار کم است.

وی یادآور شده بود: بر اساس اعلام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بودجه وزارت بهداشت در بخش بودجه جاری 6 درصد و در سایر بخشها 4 درصد رشد خواهد داشت و این میزان با توجه به افزایش فعالیتهای وزارت بهداشت بسیار کم است.

وزیر بهداشت همچنین در جمع روسای دانشگاههای علوم پزشکی نیز تاکید کرده بود: قطعاً در سطح دانشگاههای علوم پزشکی با کسری مواجه می شویم و متمم و اصلاحیه بودجه نیز نخواهیم داشت.