زمانی برای له شدن مردم؛ مستند تصویری زیرگرفتن معترضان مصری

به گزارش خبرگزاری مهر، زیر گرفتن حداقل 20 نفر از مردم مصر در جریان تظاهرات اخیر علیه رژیم "حسنی مبارک" در مصر خبری بود که در روزهای اخیر در اکثر رسانه های جهان عرب گم شد.

سانسور خبری شدید از سوی مقامات مصری که طی آن با خبرنگاران برخورد شدید انجام شده و دوربین ها و وسایل آنها ضبط می شود همگی از عواملی بود که باعث شد کمتر رسانه ای به این مسئله بپردازد.

خودروی نیروهای امنیتی در حال نزدیک شدن به مردم

اما رسانه های مستقل و پایگاه خبری آزاد در مصر به طور گسترده به این مسئله اشاره کرده و از آن با عنوان "جنایت رژیم مبارک در روز روشن" یاد کردند.

بر این اساس، در تصاویر و عکسهایی که هم اکنون از این وقایع اسفبار منتشر شده است برخی از نیروهای امنیتی وابسته به مبارک با استفاده از تانک و نفربر مردم را زیر می گیرند.

نکته مهم در این تصاویر این است که در برخی موارد مشاهده شده که نیروهای امنیتی مصر عامدانه دست به این اقدام زده و موجبات کشته شدن مردم مخالف مبارک را به وجود آورده اند.

منابع آگاه با اشاره به کشته شدن اکثر افراد زیرگرفته شده در تظاهرات اخیر، آمار کشته شدگان در روزهای اخیر در مصر را بسیار بالاتر از آمارهای دولتی مصر می دانند.

بر این اساس، در حالی که منابع رسمی از کشته شدن قریب به 400 نفر در تظاهراتهای اخیر خبر داده اند، مقامات آگاه آمار واقعی را چند برابر این تعداد می دانند.

چندی پیش سندی از وزارت کشور مصر افشا شده بود که بر اساس آن بر این مسئله تاکید شده بود که اخبار منتشر شده در رسانه های خارجی و داخلی باید تحت نظر و به صورت کاملا کنترل شده در اختیار آنها قرار گیرد.

خودروی نیروهای امنیتی پس از زیر گرفتن مردم در حال فرار

شاهد این مسئله برخورد مقامات مصری در طی یک هفته اخیر با شبکه خبری الجزیره قطر بود که تن به انتشار این اخبار نمی داد و در صدد انتشار گزارش از منابع خاص خود بود. در نهایت مقامات رژیم مبارک تصمیم به تعلیق فعالیت دفاتر و خبرنگاران الجزیره در قاهره گرفتند و حتی فرکانس این شبکه در ماهواره نایل ست را با مشکل مواجه کردند.

اما در مقابل شبکه العربیه عربستان به سادگی خبرنگاران خود را در نقاط مختلف قاهره منتشر کرده و به پخش گزارش از آنان می پردازد و البته در مقابل اخباری که در العربیه منتشر می شود کاملا اخباری مشابه تلویزیون ملی مصر است!