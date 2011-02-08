به گزارش خبرگزاری مهر، روز 23 بهمن سال 1365، مسابقه فوتبال بین دو تیم منتخب جوانان ایلام و منتخب چوار در حال برگزاری بود که هواپیماهای بعثی زمین بازی را بمباران کردند و در این حادثه 15 نفر از ورزشکاران، داوران، مربیان و تماشاگران به شهادت رسیدند.

علی دایی در خصوص این واقعه به ستاد خبری این رویداد گفت: جانفشانی ها و از خودگذشتگی های شهیدان باعث شده که ما الان در امنیت کامل زندگی کنیم. سربلندی مملکت و سلامتی امثال ما، مدیون خون شهداست.



بهترین گلزن تاریخ فوتبال جهان تأکید کرد: در بین شهدا، خیلی ها بازیکن فوتبال بودند و ما که به این قشر تعلق داریم باید به آنها افتخار کنیم. البته هیچ فرقی بین شهدا نیست و همه آنها برای اعتلای وطن جان خود را فدا کرده اند و ما مدیون و قدردان آنها هستیم.



وی گفت: همه ما باید یاد و خاطره این شهدای عزیز را گرامی بداریم. این واقعه جزو حوادث بسیار تلخ جنگ تحمیلی بوده که در زمین ورزشی رخ داده و خیلی از عزیزان ورزشکار شهید شده اند و من بعد از این همه سال فقط می توانم به خانواده معظم این شهدا تبریک و تسلیت عرض کنم.



اسطوره فوتبال ایران ادامه داد: این واقعه نشان می دهد همه اقشار جامعه از ورزشکار و غیر ورزشکار، در دفاع مقدس نقش داشته اند و نگذاشته اند یک وجب از خاک کشورمان به اشغال رژیم بعثی در بیاید.



علی دایی در پایان گفت: مسئولین وقت ورزشی می بایست این واقعه را به اطلاع جهانیان می رساندند. مسئولان ما باید این حماسه ورزشی را در سطح جهانی انعکاس دهند تا دنیا بداند در زمان جنگ رژیم صدام فقط با نظامیان جنگ نمی کرد بلکه غیرنظامیان را نیز هدف حملات وحشیانه قرار داده بود و حتی به مسابقات ورزشی هم رحم نکرده است.



در این جلسه که به مناسبت دهه فجر و در آستانه 23 بهمن به همت روابط عمومی باشگاه فرهنگی- ورزشی پرسپولیس برگزار شد، سایر بازیکنان نیز به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.