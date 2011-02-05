آلودگی نوری لطمات جبران ناپذیری برای سلامت انسان درپی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی حیدرزاده درباره آلودگی نوری گفت: یکی از آلودگی هایی که اکثریت جامعه نسبت به آن شناختی نداشته و از تاثیرات مخربی که می تواند بر جسم و روح انسان بگذارد، بی اطلاع هستند آلودگی نوری است و طبق آمارهای اطلس آلودگی نوری 3/2 درصد مردم دنیا از این آلودگی نیز رنج می برند.



به گفته حیدرزاده توجه به مقوله سلامت یکی ازحساس ترین موضوعات در همه جوامع انسانی است لذا عدم شناخت شهروندان از برخی آلودگی ها مانند آلودگی نوری، موجب شده که تا کنون به آن توجه کافی نشود.



وی افزود: روشنایی شهری هر چند در بسیاری موارد توانسته زیبایی زندگی شبانه را صد چندان کند اما آلودگی نوری ناشی از نورهای مصنوعی باعث وارد آمدن لطمات جبران ناپذیری بر سلامت انسان می شود.



حیدرزاده با اشاره به اینکه بر اساس بررسی های به عمل آمده، زندگی شبانه در زیر نور مصنوعی باعث ایجاد رفتارهای نامنظم و بروز بیماریهای من جمله سرطان می شود خاطر نشان کرد: طبق آمارهای اطلس آلودگی نوری 3/2 درصد مردم دنیا از آلودگی نوری رنج می برند و همچنین 40 درصد جمعیت امریکا و 6/1 درصد اروپائیان و 10/1 درصد مردم سایر نقاط دنیا هرگز تاریکی کامل در شب را نیز ندارند.



رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در ادامه افزود: یکی از حساس ترین و مهم ترین اثرات آلودگی نوری بر انسان شامل آسیبهای چشمی، بروز استرس، خیرگی چشم یا چشم زدگی است که این مورد زمانی رخ می دهد که اشعه مستقیم نور با شدت زیاد در محور دید عابرین یا رانندگان قرار بگیرد.



لازم به ذکر است طرح جامع نور پردازی شهر تهران توسط سازمان زیباسازی انجام می شود، و کارگروه آلودگی نوری هر دو هفته یکبار در ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با حضور نمایندگان سازمان زیباسازی، کارشناشان و اساتید دانشگاه به منظور بررسی معضلات آلودگی نوری در سطح شهر تهران تشکیل می شود.