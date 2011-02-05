به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام برنامه نمایش فیلمها از ساعت 10 صبح امروز شنبه 16 بهمنماه آغاز میشود و تا ساعت 21:30 دقیقه روز دوشنبه 25 بهمن ماه ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه روزهای سهشنبه 19 بهمن به طور کامل اختصاص به مراسم اختتامیه بینالملل و روز سهشنبه 26 بهمن اختصاص به برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره خواهد داشت و مراسم اختتامیه بخش جنبی جشنواره 27 بهمن ماه برگزار میشود.
طبق جدول منتشر شده در ساعت 10 صبح امروز 16 آذر فیلم "خانه امن است" به کارگردانی ناصر رفایی، ساعت 13 "مرگ کسب و کار من است" امیر ثقفی، ساعت 15:30 "آیینههای روبرو" نگار آذربایجانی، ساعت18:30 "باد و مه" محمدعلی طالبی، ساعت 21:30 "سوت پایان" نیکی کریمی روی پرده خواهند رفت.
یکشنبه 17 بهمن ساعت 10 "عاشقانههای سرباز وظیفه رحمت"، ساعت 13 "آقا یوسف"، ساعت 15:30 "برف روی شیروانی داغ"، ساعت 21:30 "چشم" به نمایش درخواهند آمد.
دوشنبه 18 بهمن از ساعت 10 فیلم "آفریقا"، ساعت 13 "آلزایمر"، ساعت15:30 "فرزند صبح" و ساعت 18:30 "ورود آقایان ممنوع"، ساعت21:30 "مرهم" روی پرده میروند.
چهارشنبه 20 بهمن ساعت 10 صبح "همسنگار"، ساعت 13 "سی و سه روز"، ساعت 15:30 "آسمان محبوب"، ساعت18:30 "جدایی نادر از سیمین"، ساعت 21:30 "اسب حیوان نجیبی است" روی پرده میرود.
پنجشنبه 21 بهمن ماه در سانسهای پنجگانه جشنواره از ساعت 10 قصه "داود و قمری"، ساعت 13 "ارتباط خانوادگی"، ساعت 15:30 "سیزده 59"، ساعت18:30 "گزارش یک جشن" و ساعت 21:30 "سفر سرخ" روی پرده میرود.
جمعه 22 بهمنماه در سانس اول به دلیل نماز جمعه فیلمی به نمایش در نمیآید اما در ساعت 13 "یک حبه قند"، ساعت 15:30 "خاک و آتش"، ساعت18:30 "گلچهره" و ساعت 21:30 "کوچه ملی" به نمایش درمیآید.
شنبه 23 بهمن با نمایش فیلم "بالابان" از ساعت 10 صبح آغاز میشود و به ترتیب در ساعت 13 "جعبه سیاه" روی پرده میرود، ساعت 15:30 "پایاننامه" به کارگردانی حامد کلاهداری، ساعت 18:30 فیلم سینمایی "جرم" ساخته مسعود کیمیایی روی پرده میرود. شنبه ساعت 21:30 "اخلاقتو خوب کن" روی پرده میرود.
یکشنبه 24 بهمن ماه ساعت 10 "ندارها"، ساعت 13 "پاریس تا پاریس"، 15:30 "گلوگاه"، 18:30 "راه آبی ابریشم"، 21:30 "یکی از ما دو نفر" روی پرده خواهند رفت. "راه آبی ابریشم" و "یکی از ما دو نفر" هم این روز روی پرده میروند.
دوشنبه 25 بهمنماه که روز پایانی نمایش فیلمها در سینمای مطبوعات است پنج فیلم به نمایش در میآیند. ساعت 10 "مصائب چارلی"، ساعت 13 "اخراجیها 3"، 15:30 "خیابانهای آرام" ، "گلوگاه شیطان" و 21:30 "پرتقال خونی" به روی پرده میرود.
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