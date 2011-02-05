"کیش" گیلان در لنگرود ایجاد می شود

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چاف و چمخاله به لحاظ شهرسازی، موقعیت و استعدادی که دارد و همچنین سرمایه گذاری های بسیاری بزرگی که در این شهر جدید در حال انجام است، به شهر توریستی تاثیرگذار در دنیا و ایران تبدیل می شود.

وی محور توسعه گیلان به ویژه شهرستان لنگرود را گردشگری، کشاورزی و صنعت دانست و اظهارداشت: برای توسعه این سه محور برنامه ریزی هدفمند و اصولی نیاز است.

عضو کمیسیون عمران مجلس توسعه راهها را از پارامترهای مهم توسعه گردشگری اعلام کرد و گفت: گسترش اصولی راهها پویایی صنعت گردشگری در استان و شهرستان را به همراه خواهد داشت.

وی همچنین افتتاح آزاد راه قزوین - رشت را بسیار با اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: این پروژه مهم در جذب سرمایه گذاری و توسعه استان در تمامی ابعاد موثر است.

لاهوتی به 11 کیلومتر باقی مانده آزاد راه در محدوده رودبار - منجیل اشاره کرد و گفت: تکلیف این 11 کیلومترمشخص شده است و سرمایه گذارعملیات اجرایی این پروژه را بزودی آغاز می کند.

وی لنگرود را تنها شهر در استان گیلان فاقد کنارگذر اعلام کرد و افزود: با پیگیرهای زیاد کنارگذری به طول 11.5کیلومتر مصوب شد که هم اکنون 97 درصد طول این مسیر تملک شده است.

نماینده مردم لنگرود بیان داشت: در دوره دوم سفر رئیس جمهوری به گیلان یک شهرک صنعتی جدید در یعقوبیه لنگرود مصوب و تاکنون 30 هکتار زمین به این شهرک اضافه شده است.

وی با اشاره به اینکه کشاورزی با توجه به موقعیت و شرایط جغرافیایی در گیلان و شهرستان باید گسترش یابد، اظهارداشت: تامین آب کشاورزی از دغدغه های اصلی کشاورزان است.

لاهوتی در ادامه متوسط بارندگی در گیلان را بیش از هزار و 200 میلیمترعنوان و برلزوم سد سازی دراستان تاکید کرد.