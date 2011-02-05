به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه که با تلاش و حمایت فرمانداری و شهرداری رامسر، انجمنهای صنفی راهنمایان گردشگری استان‌‌های مختلف، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کل و نیز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران برگزار می‌شود از فعالان محیط زیستی و تنوع زیستی در گروه‌های مولفان و خبرنگاران، راهنمایان گردشگری، محیط‌بانان، سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر رشته‌های مرتبط تقدیر می شود.

در این برنامه که با حضور 400 نفر از راهنمایان کشور برگزار می شود راهنمایان با اجرای برنامه پیاده‌روی در جنگل، اهمیت طبیعت و حفظ آن را یادآور شده و خواسته خود مبنی بر ثبت "جنگل‌های هیرکانی" به عنوان میراث طبیعی جهانی را اعلام می‌کنند.

بنابراین گزارش، راهنمایان گردشگری شهرهای مختلف ایران چهار سال است هم‌زمان با راهنمایان کشورهای جهان گرد هم آمده و روز 21 فوریه مطابق با دوم اسفند ماه را به عنوان روز جهانی راهنمایان گردشگری گرامی می‌دارند. راهنمایان گردشگری کشور سال‌های قبل در شهرهای تهران، یزد و تبریز گرد هم آمده بودند.

سال جاری، مصادف با چهلمین سال "کنوانسیون رامسر" یا کنوانسیون حفظ تالاب‌ها نامیده شده است.