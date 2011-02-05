سفارت آلمان از حضور پرفسور رونالد فرام ممانعت به عمل آورده است

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی قرار است به برگزیدگان داخلی به نفر اول 6 سکه بهار آزادی، نفر دوم 4 سکه و نفر سوم 3 سکه بهار آزادی اعطا شود.

همچنین قرار است بنیاد علمی نخبگان 25 میلیون تومان به نفر اول، 15 میلیون تومان نفر به دوم و 10 میلیون تومان به نفر سوم در قالب "پژوهانه" اختصاص دهد.

گفتنی است در مراسم اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی قرار بوده که پرفسور رونالد فرام به عنوان یکی از برگزیدگان از کشور آلمان در رشته روش های نوین طیف سنجی جذب پرتوهای ایکس با دقت بالا و وابستگی زمانی با استفاده از تابش سینکر وترون در این جشنواره حضور یابد که سفارت آلمان از حضور وی در این مراسم ممانعت به عمل اورده است.

گفتنی است در این مراسم خانواده شهید شهریاری استاد دانشگاهی که توسط صهیونیست های مزدور چندی پیش به شهادت رسید نیز حضور دارند.

قرار است در این مراسم از22 برگزیده داخلی وهمچنین 4 برگزیده خارجی در رشته های مختلف توسط رئیس جمهور تجلیل بعمل آید که یکی از این 4 برگزیده خارجی پرفسور رونالد فرام است که از حضور وی ممانعت بعمل آمد