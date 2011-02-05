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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۴۹

دهه فجر و رسانه/

بازخوانی فیلمنامه کیومرث پوراحمد در "رادیو هفت"

بازخوانی فیلمنامه کیومرث پوراحمد در "رادیو هفت"

برنامه "رادیو هفت" در ایام دهه فجر نگاهی به فیلمنامه کیومرث پوراحمد در ارتباط با انقلاب اسلامی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر،منصور ضابطیان، تهیه کننده و کارگردان این مجموعه برنامه، با اشاره به ویژه برنامه "رادیو هفت" در ایام مبارک دهه فجر گفت: در ایام مبارک دهه فجر این برنامه تلویزیونی با نگاهی نو به بازخوانی فیلمنامه‌ای از کیومرث پوراحمد در ارتباط با انقلاب می‌پردازد.
 
وی افزود: این برنامه تلویزیونی، با اجرای کوروش سلیمانی در 6 قسمت 60 دقیقه‌ای تهیه و تولید شده که در ایام دهه فجر از 16 تا 22 بهمن از شبکه آموزش پخش می‌شود.
 
تهیه کننده این برنامه اظهار داشت: کتاب‌هایی با موضوعات انقلاب، اجرای سرودهای انقلابی و پرداختن به شعر انقلاب، از جمله موضوعاتی هستند که در این برنامه تلویزیونی به آن‌ها پرداخته می‌شود.
 
ضابطیان در ارتباط با عوامل سازنده برنامه تلویزیونی "رادیوهفت"، خاطرنشان کرد: رضا ثامنی و میثم لطفعلی به عنوان تصویربردار و حسام مقامی کیا، مارال دوستی، امیرعلی نقویان و شرمین نادری از نویسندگان این مجموعه برنامه هستند.
کد مطلب 1245863

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