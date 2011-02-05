بازخوانی فیلمنامه کیومرث پوراحمد در "رادیو هفت"

به گزارش خبرگزاری مهر،منصور ضابطیان، تهیه کننده و کارگردان این مجموعه برنامه، با اشاره به ویژه برنامه "رادیو هفت" در ایام مبارک دهه فجر گفت: در ایام مبارک دهه فجر این برنامه تلویزیونی با نگاهی نو به بازخوانی فیلمنامه‌ای از کیومرث پوراحمد در ارتباط با انقلاب می‌پردازد.

وی افزود: این برنامه تلویزیونی، با اجرای کوروش سلیمانی در 6 قسمت 60 دقیقه‌ای تهیه و تولید شده که در ایام دهه فجر از 16 تا 22 بهمن از شبکه آموزش پخش می‌شود.

تهیه کننده این برنامه اظهار داشت: کتاب‌هایی با موضوعات انقلاب، اجرای سرودهای انقلابی و پرداختن به شعر انقلاب، از جمله موضوعاتی هستند که در این برنامه تلویزیونی به آن‌ها پرداخته می‌شود.

ضابطیان در ارتباط با عوامل سازنده برنامه تلویزیونی "رادیوهفت"، خاطرنشان کرد: رضا ثامنی و میثم لطفعلی به عنوان تصویربردار و حسام مقامی کیا، مارال دوستی، امیرعلی نقویان و شرمین نادری از نویسندگان این مجموعه برنامه هستند.