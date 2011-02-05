"روزگار درودگر" کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کارگردان این مستند با اعلام این خبر گفت: این مستند یک ماه پیش تولید داشته و در مدت هفت روز تصویربرداری می‌شود. این مستند مربوط به زندگی استاد اکبر خبوشانی هنرمند فرهیخته‌ای است که سالیان سال در یکی از محلات قدیمی شهر اصفهان "چهارسوق علی قلی آقا " به حرفه ساخت منبر و ضریح در اماکن مقدس مشغول است.

وی با بیان اینکه خبوشانی یکی از فرزندان خود را تقدیم انقلاب اسلامی کرده افزود: وی ضمن اشتغال به هنر در امور خیریه‌ای همچون تاسیس چندین مرکز ترک اعتیاد و مشاوره ، اهداء زمین برای حسینیه نیز مشارکت کرده است.

عکاف زاده از جمله آثار این هنرمند را ساخت قسمت‌های چوبی ضریح مطهر امام رضا (ع) و چندین امام زاده و ساخت تعداد زیادی منبر در ایران و کشورهای کویت، امارات و آمریکا عنوان کرد.

عکاف زاده در پایان یادآور شد: مستند روزگار درودگر به سفارش سیمای مراکز استان‌ها جهت پخش از یکی از شبکه‌های سراسری در صدای و سیمای مرکز اصفهان تولید می‌شود.

عوامل تولید این مستند عبارتند از: تصویربردار: مجید محسنی، صدابردار: پشوتن طهماسبی، مدیر تولید: علی شریف بهشتی، برنامه ریز و دستیار کارگردان: محسن هاشمی وعکاس: محمد ربانی.

