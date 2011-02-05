به گزارش خبرگزاری مهر، دوره سوم جشنواره فیلم پلیس در سال گذشته با رویکرد معرفی و بررسی آسیبهای اجتماعی در تهران برگزار شد و دوره چهارم این جشنواره نیز با رویکرد "پلیس، سینما، پیشگیری" سال آینده برگزار میشود.
استقرار امنیت اجتماعی پایدار، امروز از دغدغههای بشری است و ابزارهای نوین رسانهای و سینمایی به منظور معرفی انواع آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی میتواند راهگشا باشد.
پس از انتصاب علی سلطانی به عنوان دبیر این دوره از جشنواره از سوی فرمانده ناجا، دبیرخانه چهارمین جشنواره فیلم پلیس در محل خیابان شهید احمد قصیر - کوچه شهید حسن مقدم (چهارم) پلاک 28 - طبقه اول - واحد چهار فعالیت خود را آغاز کرده است.
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