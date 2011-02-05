تاخیر در پرداختهای کشتی گیران مشهدی نوشدارو پس از مرگ سهراب است

امیر توکلیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با بیان این مطلب افزود: تیم ما در حال حاضر برای حضور بهتر در نیمه نهایی مسابقات لیگ برتر به جذب نریمان اسرافیلوف و ماخاچ مرتضی علی اف دو کشتی گیر برجسته خارجی، نیاز دارد.

وی تصریح کرد: البته مشکلات مالی پیرامون تیم نیز باعث عدم تمرکز کافی کشتی گیران بر روی مسابقه مرحله نیمه نهایی با تیم قدرتمند شهدای جویبار شده است و بر همین اساس بیش از پیش نیازمند پول هستیم.

وی ضمن گلایه از اسپانسر تیم، عنوان کرد: نمی دانم چرا مسئولان تعاونی اعتبار امید به قول ها و تعهداتی که نسبت به تیم داشته اند بی تفاوتند و حمایت لازم را به عمل نمی آورند.

وی در پاسخ به این سوال که "مسئولان تعاونی اعتبار امید تا به امروز چه میزان به تیم کمک کرده اند" گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم، تعاونی اعتبار امید خراسان فقط 15 میلیون تومان که آن هم ورودی و حق شرکت در مسابقات بوده است را تقبل کرده و بقیه هزینه ها به تناوب از سوی هیئت کشتی پرداخت شده است.

توکلیان اضافه کرد: به هر روی، تنها خواسته ما از مسئولان تعاونی اعتبار امید خراسان این است که فقط به تعهداتشان عمل کنند و فکر نمی کنم این خواسته، غیر منطقی باشد.

توکلیان با اشاره به اینکه تیمش تا به امروز نتایج فوق العاده ای گرفته است، ادامه داد: در این دوره از مسابقات لیگ برتر کشتی تیمهای زیادی حضور داشتند که علی رغم وجود امکانات و بودجه مطلوب نتوانستند جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را بدست بیاورند اما تیم من با کمترین بودجه و امکانات توانست به این مهم دست یابد.

وی تأکید کرد: بر همین اساس و با توجه به نتایج درخشانی که کشتی گیران جوان و آینده دار نماینده کشتی خراسان رضوی در این مسابقات کسب کرده اند، اعتقاد دارم که باید تیم ما بعنوان پدیده این دوره از مسابقات معرفی شود.

سرمربی تیم تعاونی امید خراسان اظهار داشت: با این حال تا به امروز سعی کرده ایم که تیم را به دور از حاشیه نگهداریم و امیدوارم بتوانیم با کسب نتیجه ای مناسب در مرحله نیمه نهایی این دوره از مسابقات، شگفتی ساز شویم.