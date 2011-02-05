به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه امروز شنبه در بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، با اشاره به برگزاری جشنواره‌های علمی در عرصه‌های علوم کاربردی، علوم انسانی، ارزشی و معرفتی، علوم پزشکی و تجاری سازی، افزود: برگزاری این جشنواره‌ها از یک سو اقتدار تمدن ایرانی را یادآور می‌شود و از سوی دیگر سهم ایران را در پایه‌گذاری پیشرفت‌های علمی نشان می‌دهد.

وی با اشاره به آغاز ایام پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: مردم ایران با درک صحیح از انقلاب اسلامی و کسب استقلال در عرصه‌های نظامی و سیاسی گام در مسیر علمی در توسعه فناوری گذاشته‌اند و در این راستا سرمایه گذاری‌هایی را برای کسب توانمندی‌های سیاسی، اقتصادی و علمی انجام دادند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای رسیدن به اهداف فناوری کشور خاطرنشان کرد: در بند 4 فصل 3 قانون اساسی بر تقویت روح بررسی و تدبر و توسعه فناوری تاکید شده است که در این راستا فعالیت‌های خوبی در حوزه‌های مختلف آغاز شده است.

وی با اشاره به برگزاری بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی یادآور شد: این جشنواره در بحبوحه جنگ ایران و عراق در سال 66 آغاز شد امسال نیز بیست و چهارمین دوره این جشنواره برگزار می‌شود که طی آن 22 طرح توسط دبیرخانه این جشنواره یعنی سازمان پژوهش‌های علمی و فناوری انتخاب شد.

سلطانخواه با اشاره به دغدغه‌های نخبگان علمی کشور اضافه کرد: در این راستا بنیاد ملی نخبگان با اجرای طرح‌هایی اقدام به استعدادیابی و حمایت‌های نخبگان کشور کرده است که از آن جمله می‌توان به جایزه استادیاران، جایزه شهید چمران برای دوره‌های پسادکتری، جوایز تحصیلی دانشجویی و جایزه مرحوم کاظمی آشتیانی اشاره کرد.

وی خرید مسکن و سفر حج عمره را از دیگر تسهیلات بنیاد برای نخبگان کشوری ذکر کرد و گفت: تا پایان سال 88، 94 طرح برگزیده خوارزمی از اعتبارات پژوهشی و نوآوری استفاده کردند که این میزان بالغ بر 4 میلیارد و 600 میلیون تومان می‌شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزاری این جشنواره‌ها را بستری برای شناسایی نوآوران و نخبگان کشور معرفی کرد و ادامه داد: به منظور کاربردی شدن این دستاوردها امیدواریم از سالهای آینده کنار این جشنواره نمایشگاهی از دستاوردهای محققان ارایه شود به گونه‌ای که نشان دهنده کاربردی شدن این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف نانو، علوم زیستی، سلول‌های بنیادی و سایر حوزه‌‌ها باشد.